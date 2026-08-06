Νέος ποδοσφαιρικός σταθμός για τον Στέλιο Αντρέου

Συνεχίζει στο εξωτερικό ο Στέλιος Αντρέου.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής που αποχώρησε το 2021 από τον Ολυμπιακό για την Σαρλερουά, βρήκε τον νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (06/08) ανακοινώθηκε από την Εστορίλ, καθώς παραχωρήθηκε από την Βίτζεβ Λοτζ με τη μορφή δανεισμού.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης της Εστορίλ Πράια, ο Κύπριος διεθνής εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με τη νέα πρόκληση: «Το να έρθω στην Εστορίλ Πράια σημαίνει πολλά για μένα. Γνωρίζω ότι είναι ένας ιστορικός σύλλογος στην Πορτογαλία και ότι η Liga Portugal έχει πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα».

Όταν ρωτήθηκε για τους στόχους της σεζόν, προτίμησε να κρατήσει τα πόδια του στο έδαφος: «Δεν σκέφτομαι πολύ μακροπρόθεσμα. Μου αρέσει να δουλεύω εβδομάδα με την εβδομάδα και παιχνίδι με το παιχνίδι. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνω τους στόχους μου».

Ο Ανδρέου αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε ήδη την πρόσφατη πορεία της Εστορίλ Πράια. «Γνώριζα τον σύλλογο επειδή παρακολουθώ τη Liga Portugal. Θυμάμαι την παρουσία στον τελικό του Λιγκ Καπ και ελπίζω να μπορέσουμε να ζήσουμε ξανά στιγμές σαν κι αυτή», δήλωσε.

Σχετικά με τις πρώτες του ώρες στην Αμορέιρα, υπογράμμισε επίσης το κλίμα που συνάντησε: «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι αυτός είναι ένας πολύ ενωμένος σύλλογος. Υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον και αυτό ακριβώς είναι που μου αρέσει και που έψαχνα».

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα αυτοπροσδιορίστηκε, επιπλέον, ως παίκτης: «Μου αρέσει ο τρόπος που διαβάζω το παιχνίδι. Είμαι ήρεμος με την μπάλα, αλλά ανταγωνιστικός και επιθετικός όταν το απαιτεί η στιγμή. Προσπαθώ πάντα να βρίσκω αυτή την ισορροπία».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους μας. Ελπίζω να έχουμε μια φανταστική σεζόν μαζί. Θα δουλέψουμε στο έπακρο για να σας δώσουμε λόγους να είστε περήφανοι για εμάς. Υπολογίζουμε στη στήριξή σας, γιατί από τη δική μας πλευρά, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι», κατέληξε σε μήνυμά του προς τους οπαδούς της Εστορίλ.

Ο Στέλιος Ανδρέου γίνεται ο δεύτερος Κύπριος ποδοσφαιριστής που εκπροσωπεί την Εστορίλ Πράια, μετά τον Χαράλαμπο Κυριάκου, ο οποίος φόρεσε τα κίτρινα και μπλε τη σεζόν 2017/18.