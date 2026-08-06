H Γαλατάσαραϊ τσεκάρει και τον Μαρτινέλι της Άρσεναλ

Αποφασισμένη να ρίξει μια μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» το φετινό καλοκαίρι είναι η Γαλατάσαραϊ, η οποία προσπαθεί τις τελευταίες εβδομάδες να κλείσει μεσοεπιθετικό από το υψηλότερο ράφι της Ευρώπης!

Ο διακαής πόθος του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης είναι ο Ράφα Λεάο, με τη Μίλαν ωστόσο να έχει απαντήσει αρνητικά στις πρώτες κρούσεις της Γαλατά για την αγορά του Πορτογάλου εξτρέμ.

Λόγω αυτού, τα «καναρίνια» φαίνεται πως έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Γκάμπριελ Μαρτινέλι της Άρσεναλ!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Γαλατάσαραϊ δεν έχει κινηθεί επίσημα ακόμη για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, με τους «κανονιέρηδες» να μην έχουν αποφασίσει για το μέλλον του στον σύλλογο ενόψει της νέας σεζόν.

sport-fm.gr