Στη Nτουμπάι BC ο Τόκο Σενγκέλια, αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα πληρώνοντας τη ρήτρα

Η Nτουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόκο Σενγκέλια για τη σεζόν 2026-27, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα.

Ο 34χρονος Γεωργιανός φόργουορντ ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα», καταβάλλοντας ποσό που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ώστε να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με την κίνηση αυτή, η Nτουμπάι BC ενισχύει σημαντικά τη φροντ λάιν της, προσθέτοντας έναν από τους πιο έμπειρους και ποιοτικούς ψηλούς της EuroLeague.

Την περασμένη σεζόν ο Σενγκέλια είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague, ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μπαρτσελόνα και στο ισπανικό πρωτάθλημα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ