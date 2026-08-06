Σημαντικό φιλικό για συμπεράσματα

Τρεις περίπου εβδομάδες πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος, ο προπονητής της ΑΕΛ, Χούγκο Μάρτινς, θα αρχίσει σιγά-σιγά, έχοντας σχεδόν συμπληρωμένο το ρόστερ του, να κατασταλάζει στις επιλογές του.

Τόσο σε αγωνιστικό πλάνο όσο και σε πρόσωπα. Και αυτό θα γίνεται κυρίως μέσω των φιλικών παιχνιδιών. Τα πρώτα τέσσερα που έδωσε η ΑΕΛ, δεν ήταν τέτοια στα οποία μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Το σημερινό (18:00), ωστόσο, απέναντι στον Ατρόμητο, το δεύτερο επί πολωνικού εδάφους και το οποίο είναι τηλεοπτικό, είναι αρκετά σημαντικό.

Δίδεται η ευκαιρία στον Μάρτινς να κρίνει τη δυναμική του ρόστερ του, το οποίο ενισχύθηκε με 14 νέα αποκτήματα. Εκτιμάται πως ο Πορτογάλος τεχνικός θα προβεί σε λιγότερα «πειράματα», ενώ μάλλον θα παίξουν και περισσότερα αγωνιστικά λεπτά ορισμένα από τα νέα αποκτήματα. Όπως ο μέσος Ρεμί Ουντέν, ο οποίος είναι από τη Δευτέρα με την υπόλοιπη ομάδα.