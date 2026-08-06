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Έλαμψε στο Βρότσλαβ ο Ποντίκης και χρυσός στο Σκητ

ΓΗΠΕΔΟ

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Έλαμψε στο Βρότσλαβ ο Ποντίκης και χρυσός στο Σκητ

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 που διεξάγεται στο Βρότσλαβ της Πολωνίας

Χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα σόλο στο Σκητ κατέκτησε ο Ανδρέας Ποντίκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Βρότσλαβ της Πολωνίας.

Ο Κύπριος σκήτερ ήταν εντυπωσιακός και μετά από μια νικηφόρο πορεία στα προκριματικά, πέρασε στα προημιτελικά, όπου αντιμετώπισε το Βρετανό Γουόραλ τον οποίο νίκησε με 7-3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά. Αντίπαλος του Ποντίκη στον ημιτελικό ήταν ο Βούλγαρος Ίλια Ίλιεφ, τον οποίο κέρδισε επίσης με 7-3 και προκρίθηκε στον τελικό.

Ο Ποντίκης δεν άφησε καθόλου περιθώρια στον αντίπαλο του, το Σλοβάκο Μάρτιν Χόρβαθ. Επικράτησε με 6-0 και κατέκτησε πανηγυρικά το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο Σλοβάκος εξασφάλισε το αργυρό. Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν ο Λιθουανός Τόμας Βαϊτεκούνας και ο Βούλγαρος Ίλια Ίλιεφ. Στον αγώνα συμμετείχαν επίσης οι Μάρκος Κοντόπουλος και Στυλιανός Περικλέους, οι οποίοι αποκλείστηκαν στα προκριματικά.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου συγχαίρουν το χρυσό νικητή του ΣΟΛΟ Ανδρέα Ποντίκη και τον ομοσπονδιακό προπονητή του σκητ Μιχάλης Κατζιανή.

Συγχαρητήρια εκφράζουν επίσης και στους άλλους δύο σκητέρ Μάρκο Κοντόπουλο και Στυλιανό Περικλέους για την προσπάθεια που κατέβαλαν στο αγώνισμα.

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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