Ανακοίνωσε Καφού η ΑΕΛ!

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Μιγκέλ Ριμπέιρο Ντίας Καφού.

Αναλυτικά:

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Carlos Miguel Ribeiro Dias Cafu (26/02/1993), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2028.Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Το βιογραφικό του:

Ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος που κάποιοι θα τον θυμούνται από την παρουσία του στον Ολυμπιακό Πειραιώς για λίγους μήνες (Φεβρουάριος 2020-Οκτώβριος 2020), έχοντας δύο γκολ, μία ασίστ. Όμως κουβαλά σημαντικό βιογραφικό αφού έπαιξε σε προηγμένα πρωταθλήματα. Σε ηλικία 15 ετών μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα και στη συνέχεια πήγε στην Γκιμαράες (68 συμμετοχές). Αγωνίστηκε μετά στις γαλλικές Λοριάν (23 συμμετοχές) και Μετς (13 συμμετοχές) ενώ ακολούθως έκανε… κλικ στη Λέγκια Βαρσοβίας (59 συμμετοχές) και μετά φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού (14 συμμετοχές), από τον οποίο αποχώρησε τον Οκτώβριο για τη Νότιγχαμ Φόρεστ (55 συμμετοχές). Έκανε ένα πέρασμα από τη Ρόδεραμ (34 συμμετοχές) ενώ η τελευταία διετία τον βρήκε στο τουρκικό πρωτάθλημα, με τα χρώματα της Κασίμπασα (59 συμμετοχές).