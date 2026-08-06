Δεν τρομάζει αλλά χρειάζεται συγκέντρωση

Αυτό αναμένεται να ισχύσει και στο αποψινό (6/8, 20:00) παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία.

Οι παίκτες του Σα Πίντο πρέπει να είναι γενναίοι στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσουν να αιφνιδιάσουν τον αντίπαλο.

Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι όπως παραμένουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι τους ανεξάρτητα με το πως αυτό θα ξεκινήσει.

Η πρόκριση κρίνεται σε δύο αναμετρήσεις και το πλεονέκτημα για τους Παφίτες είναι πως ο επαναληπτικός θα γίνει στο δικό τους γήπεδο.