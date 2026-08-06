Mέρα συγκίνησης και… αποκαλύψεων

Συνάντηση στο ανοικτό αμφιθέατρο του παλαιού ΓΣΠ θα έχουν απόψε (20:00) όσοι αποτελούν το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ.

Έχει προγραμματιστεί η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τα 100χρονα του συλλόγου και έχει ετοιμαστεί μία βραδιά η οποία θα «είναι γεμάτη ιστορία, συγκίνηση και περηφάνια».

Στα αξιοσημείωτα είναι πως θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το επίσημο επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ, το έμβλημα που θα συνοδεύει όλες τις ομάδες του συλλόγου το 2026-2027.

Επίσης θα γίνει και προβολή ενός ειδικά δημιουργημένου επετειακού βίντεο, μέσα από το οποίο θα ζωντανέψει η διαχρονική εξέλιξη του εμβλήματος του ΑΠΟΕΛ.