Το μεγάλο κενό καλύφθηκε και κάλλιο αργά, παρά ποτέ...

Μία θέση την οποία η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε καλύψει πολύ πριν τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αυτήν του επιτελικού χαφ (μετά τη φυγή των Πονς και Ροντέν), τελικά φαίνεται πως θα την καλύψει με την απόκτηση του 32χρονου Σουηδού, Κέριμ Μραμπτι, ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια αγωνιζόταν στη Μέχελεν Βελγίου.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες την κατ' αρχήν συμφωνία με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή για τα επόμενα δύο χρόνια και ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να ενταχθεί στην ομάδα.

Με βάση το βιογραφικό που κουβαλά, φαίνεται μία πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ξεκίνησε από ομάδες της Σουηδίας, την Ένκοπινγκς (16 συμμετοχές, 2 γκολ), τη Σίριους (54 συμμετοχές, 8 γκολ, 4 ασίστ) και την Τζουργκάρντεν (92 συμμετοχές, 22 γκολ, 17 ασίστ) και ακολούθως αγωνίστηκε στην αγγλική Μπέρμιγχαμ (29 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 ασίστ). Τα τελευταία έξι χρόνια ανήκε στη Μέχελεν, όπου κατέγραψε 205 συνολικά συμμετοχές, 37 γκολ και 29 ασσίστ. Χρίστηκε τρεις φορές διεθνής με την Εθνική Σουηδίας.