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Ατομική επίδοση ο Γιώργος Τοφή στα 3.000μ. στιπλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ατομική επίδοση ο Γιώργος Τοφή στα 3.000μ. στιπλ

Συμμετοχή στο διεθνές μίτινγκ Τσιάλεντζερ στη Βιέννη «Track Night Wien», για τα αγωνίσματα των 5.000μ. και των 3.000μ. με φυσικά εμπόδια, είχε το Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026, ο Γιώργος Τοφή.

Ο πρωταθλητής μας τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες αποστάσεις, έλαβε μέρος στα 3.000μ. στιπλ, στα οποία κατέγραψε νέα ατομική επίδοση, με 9:16.30 (είχε 9:17.79 και πάλι στη Βιέννη, το 2024), που είναι η 10η κορυφαία όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Ο Τοφή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προπονείται μόνος του και έχει αναλάβει και καθήκοντα προπονητή σε νεαρότερους αθλητές, δείχνει αποφασισμένος να βελτιώσει όλες τις ατομικές του επιδόσεις, κάτι που πετυχαίνει απόλυτα την τελευταία διετία.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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