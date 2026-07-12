Ίσως το μόνο θετικό για την Ανόρθωση

Η Ανόρθωση είναι η μοναδική ομάδα της πρώτης κατηγορίας που δεν... απασχολεί το μεταγραφικό παζάρι, λόγω του εμπάργκο. Ωστόσο, κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, υπήρξαν στιγμές που έδειξε -κυρίως με τον Καμορανέζι στον πάγκο- πως μπορεί για κάτι καλύτερο.

Οι κυανόλευκοι θα παλέψουν για είσοδο στο πρώτο γκρουπ και το μόνο ίσως θετικό στοιχείο από την απαγόρευση μεταγραφών είναι πως οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν παίξει μαζί περίπου 9 μήνες κι έτσι το στοιχείο της ομοιογένειας -θεωρητικά- υπάρχει.

Το μόνο που απομένει είναι να κερδίσει ο Ελ Μαέστρο τους παίκτες και αυτοί με τη σειρά τους τον 42χρονο τεχνικό.

Αν αυτό συμβεί, τότε ίσως το μέλλον να είναι ελπιδοφόρο.

Α.Κ