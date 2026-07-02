Επανέρχονται τα «Γιαλλούρεια», την Παρασκευή (3/7) στο «Λανίτειο»!

Ακόμα μία διοργάνωση τού παρελθόντος επιστρέφει στο σήμερα, με νέα μορφή, προσαρμοσμένη στα υφιστάμενα δεδομένα και απαιτήσεις τού διεθνούς στίβου. Στην επαρχία Αμμοχώστου διοργανώνονταν από το 1965 επαρχιακοί μαθητικοί αγώνες, στη μνήμη τού ήρωα - μαθητή τής ΕΟΚΑ, Πετράκη Γιάλλουρου, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Άγγλους στις 7 Φεβρουαρίου 1956. «Το 1965, το Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου καθιέρωσε μια νέα αθλητική διοργάνωση, τα «Γιαλλούρεια» εις μνήμη του Ήρωα τελειόφοιτου και σημαιοφόρου του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου, Πετράκη Γιάλλουρου, με τη μορφή περιφερειακών μαθητικών Αγώνων Στίβου Μέσης Παιδείας, με τη συμμέτοχη όλων των Γυμνασίων την πόλης και της Επαρχίας Αμμοχώστου. Την ευθηνή των Αγώνων είχαν οι γυμναστές του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Αμμοχώστου», αναφέρει σχετικά το Δελτίο Τύπου (https://koeas.org.cy/anakoinwseis/stis-3-iouliou-sto-laniteio-epanerxontai-ta-gialloureia/) τής Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου, η οποία, υπό την προεδρία τού Τάσου Αρέστη, αποφάσισε την επαναφορά των αγώνων αυτών, ως Παγκύπρια Ημερίδα, σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ.

Η «αναβίωση», με τη νέα τάξη πραγμάτων και σε παγκύπρια βάση, των «Γιαλλουρείων», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στο «Λανίτειο Αθλητικό Κέντρο» τής Λεμεσού, με τη συμμετοχή και των έξι Γυμναστικών Συλλόγων μας. Θα είναι μία ακόμα ευκαιρία για αθλητές και αθλήτριές μας, οι οποίοι κυνηγούν επιδόσεις διεθνούς συμμετοχής, να τις διεκδικήσουν -κι ευχόμαστε να τις πετύχουν- στη συγκεκριμένη Ημερίδα. Γι’ αυτό και η ΚΟΕΑΣ ετοίμασε ειδικό πρόγραμμα αγωνισμάτων, και μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, ώστε να δώσει την ευκαιρία σε όσους και όσες βρίσκονται κοντά στα όρια, να προσπαθήσουν για ακόμα μία φορά να τα πετύχουν. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες...

* Απευθείας καταγραφή των αποτελεσμάτων θα υπάρχει στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/giallouria/

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΓΙΑΛΛΟΥΡΕΙΑ - 03/07/2026

«ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

16:00 Ακοντισμός Παίδων

17:00 Δισκοβολία Γυναικών, Νεανίδων

17:00 Μήκος Ανδρών (βόρειο σκάμμα, στην εκκίνηση)

17:15 Τελετή Έναρξης

17:25 110μ. εμπόδια Εφήβων (99,1 εκ.)

17:30 100μ. εμπόδια Γυναικών

17:30 Επί Κοντώ Ανδρών

17:40 100μ. Γυναικών (τελικές σειρές)

18:00 100μ. Ανδρών (τελικές σειρές)

18:00 Μήκος Γυναικών (νότιο σκάμμα, στον τερματισμό)

18:25 400μ. εμπόδια Ανδρών

18:30 Δισκοβολία Ανδρών, Εφήβων, Παίδων

18:35 400μ. Γυναικών

18:35 Τριπλούν Γυναικών (βόρειο σκάμμα, στην εκκίνηση)

18:45 800μ. Γυναικών

18:50 800μ. Ανδρών

18:55 200μ. Γυναικών (τελικές σειρές)

19:05 200μ. Ανδρών (τελικές σειρές)

19:20 3.000μ. Ανδρών

«ΤΡΙΤΟΦΤΙΔΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ»

16:30 Σφαιροβολία Εφήβων, Παίδων

17:30 Σφαιροβολία Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων

18:00 Σφυροβολία Παίδων

18:45 Σφυροβολία Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων

ΠΟΙΟΙ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ

Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τούς πίνακες με τους αθλητές και τις αθλήτριές μας που έχουν πετύχει έως σήμερα τα όρια, για τις διεθνείς διοργανώσεις τού 2026, που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών, το Παγκόσμιο Κ20 και το Ευρωπαϊκό Κ18.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(10-16 Αυγούστου 2026, Μπέρμιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία)

* Τα όρια ισχύουν από 27/07/25 μέχρι 26/07/26

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 (2007, 2008, 2009, 2010)

(05-09 Αυγούστου 2026, Όρεγκον, ΗΠΑ)

* Τα όρια ισχύουν από 01/10/2025 μέχρι 26/07/2026

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 (2009, 2010)

(16-19 Ιουλίου 2026, Ριέτι, Ιταλία)

* Τα όρια ισχύουν από 01/01/2025 μέχρι 05/07/2026