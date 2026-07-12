Μέσι: «Υποφέραμε ξανά, αλλά αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να πιστεύει»

Η Εθνική Αργεντινής αγχώθηκε, αλλά έστω και στην παράταση πήρε την πρόκριση κόντρα στην Ελβετία (3-1) για τους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου την περιμένει η Αγγλία.

Σε ανάρτησή του στα social media έδωσε το... σύνθημα για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, γράφοντας: «Υποφέραμε ξανά, αλλά αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να πιστεύει. Επιστρέψαμε ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες στον κόσμο! Πάμε!».