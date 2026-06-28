Medochemie Παγκύπρια Α-Γ: Σούπερ α ημέρα, με ρεκόρ, όρια και συγκινήσεις

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πρώτες ημέρες σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών - Γυναικών, των πολλών τελευταίων χρόνων, ήταν αυτή που παρακολουθήσαμε το απόγευμα προς βράδυ τού Σαββάτου, 27 Ιουνίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ.

Στην πρεμιέρα των Medochemie Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 107ο Ανδρών και 69ο Γυναικών, υπήρξαν εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα σχεδόν τα αγωνίσματα, με τη νέα γενιά να έρχεται πραγματικά με τεράστια φόρα, για να ανταγωνιστεί με θάρρος τούς έμπειρους αθλητές και αθλήτριές μας και να μας χτυπήσει ακόμα μία φορά το καμπανάκι υπενθύμισης, ότι ο κυπριακός στίβος, έχει ένδοξο παρελθόν, φανταστικό παρόν και λαμπρό μέλλον!!!

Προτού περάσουμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, οφείλουμε να αποτείνουμε και τον δικό μας φόρο τιμής προς τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πραγματικά το μυαλό, η καρδιά και το «κομπιούτερ» των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων, για πάρα πολλά χρόνια, τον αξέχαστο και αξιαγάπητο τέως γενικό διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ Αντώνη Γεωργαλλίδη, στη μνήμη του οποίου ήταν αφιερωμένα τα φετινά Medochemie Παγκύπρια Πρωταθλήματα.

Στην τελετή έναρξης, στους ήχους και της Φιλαρμονικής τής Εθνικής Φρουράς, υπήρξε έντονη συγκίνηση και στον χαιρετισμό τού πρόεδρου τού ΓΣΠ κ. Δώρου Ιωαννίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες απώλειες τού κυπριακού στίβου και του ΓΣΠ τη φετινή άνοιξη, τού Αντώνη Γεωργαλλίδη και τού Φοίβου Κωνσταντινίδη. Στη μνήμη των δύο σπουδαίων αυτών υπηρετών τού κυπριακού αθλητισμού, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και οι σημαίες στο στάδιο κυμάτιζαν μεσίστιες.

Σε ό,τι αφορά το απολαυστικό σαββατόβραδο στο ΓΣΠ, περιλάμβανε ένα (1) νέο ρεκόρ αγώνων, ένα (1) παγκύπριο ρεκόρ Κ20, τρία (3) παγκύπρια ρεκόρ Κ18, δύο (2) κορυφαίες επιδόσεις Κ16, τρία (3) όρια για διεθνείς διοργανώσεις και 52 συνολικά νέες ατομικές επιδόσεις (21 ανδρών + 31 γυναικών)!!!

Με βάση το ουγγρικό σύστημα αξιολόγησης οι πέντε (5) κορυφαίες επιδόσεις ήταν:

(1) Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 76,50μ. 1149β.

(2) Ολίβια Φωτοπούλου (100μ.) 11.37 1120β.

(3) Δάφνη Γεωργίου (100μ. εμπόδια) 13.39 1098β.

(4) Πέτρος Μιχαηλίδης (σφαιροβολία) 19,23μ. 1075β.

(5) Καλλιόπη Κουντούρη (400μ.) 53.79 1058β.

* Το νέο ρεκόρ αγώνων το πέτυχε με το «καλησπέρα» στη διοργάνωση, ο εντυπωσιακός και φορμαρισμένος Ιωσήφ Κεσίδης στη σφυροβολία. Παρά το ότι κοιμήθηκε ελάχιστες ώρες, αφού την προηγούμενη ημέρα (26/06/26) αγωνίσθηκε στο Ζάγκρεμπ, όπου πέτυχε νέο τεράστιο παγκύπριο ρεκόρ με 78,61μ., κατάφερε να ρίξει ξανά μεγάλη βολή, στα 76,50μ., παίρνοντας το ρεκόρ από τον Αλέξανδρο Πουρσανίδη (74,97μ., 2024), τού οποίου σταμάτησε και το σερί παγκύπριων νικών στις οκτώ!!!

* Τα νέα παγκύπρια ρεκόρ μικρών ηλικιακών κατηγοριών, άρχισαν και αυτά νωρίς. Το πρώτο το πέτυχε η εξαιρετική 17χρονη Μαρίνα Χατζηκώστα στη σφαιροβολία, όταν αναδείχθηκε για πρώτη φορά παγκυπριονίκης γυναικών, με νέο ρεκόρ κάτω των 18 ετών, στα 14,63μ. (το είχε η ίδια με 14,40μ.), επίδοση που τής εξασφάλισε συμμετοχή στο φετινό Παγκόσμιο Κ20 (όριο 14,50μ.), αλλά επειδή κυνηγά βάθρο στη δισκοβολία (έχει το όριο εδώ και καιρό) ίσως να μην αγωνιστεί στη σφαιροβολία.

* Διπλό παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 20 και κάτω των 18 ετών, πέτυχε στα 100μ. η «φτερωτή» 16χρονη Κατερίνα Καραγιάννη, η οποία άφησε στην ιστορία το εντυπωσιακό 11.65 τής Σκεύης Ανδρέου, από τους Ολυμπιακούς Νεότητας το 2014, τερματίζοντας σε 11.64 (+1,4 μ/δ)!!! Μάλιστα, τα 11.64 είναι και όριο συμμετοχής για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 και όριο για το Ευρωπαϊκό Κ20 τού 2027! Η Καραγιάννη έχει ήδη πετύχει τα όρια στα 100μ. και τα 200μ. για το φετινό Ευρωπαϊκό Κ18. Τα 11.64 είναι η 2η καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη, για κορίτσια που έχουν γεννηθεί το 2010 και μετά, και η 8η για την ηλικία Κ18!

* Έχουμε αναφέρει πολλές φορές πρόσφατα ότι ο 15χρονος Μάριος Παναγιώτου έχει «σπάσει» τα χρονόμετρα και έχει κάνει δικές του όλες τις κορυφαίες επιδόσεις κάτω των 16 ετών στους δρόμους ταχύτητας. Το Σάββατο (27/06) ο «Σούπερ Μάριο» έγινε ο κάτοχος και του παγκύπριου ρεκόρ κάτω των 18 ετών στα 100μ., με ηλεκτρονικό χρονόμετρο, τερματίζοντας σε 10.55 (+0,3 μ/δ), αφήνοντας στην ιστορία τα 10.64 τού Νίκου Χατζηνικολάου από το 1977 και βέβαια βελτίωσε και τη δικιά του κορυφαία επίδοση Κ16. Τα 10.55 είναι αυτήν τη στιγμή η κορυφαία επίδοση στον κόσμο, για αθλητή που γεννήθηκε το 2011!!! Επισημαίνουμε ότι, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2011 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση από του χρόνου.

* Την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών κάτω των 16 ετών, στη σφαιροβολία ανδρών, βελτίωσε ο 15χρονος Σιον Άντριου Ογκμπούτου, καθώς έριξε τη βάρους 7,26 κιλά σφαίρα του, στα 13,49μ.!

* Αναφέραμε προηγουμένως το ΟΡΙΟ για το φετινό Παγκόσμιο Κ20 και το Ευρωπαϊκό Κ20 τού 2027, τής Κατερίνας Καραγιάννη. Όριο για διεθνή διοργάνωση τού 2027 εξασφάλισε και ο Κυριάκος Καϊττάνης στη σφυροβολία, καθώς πέτυχε νέα ατομική επίδοση με 66,13μ., ξεπερνώντας το όριο των 65,00μ. για το Ευρωπαϊκό Κ23 τού 2027. Επίσης, η ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κ18 αυξήθηκε κατά ένα μέλος, αφού πέτυχε το όριο στα 100μ. και η Στεφανία Σίμου Κυριαζή (γεννηθείσα το 2009), τρέχοντας σε 12.00, με το όριο να είναι 12.05!

Πώς κύλησε η μέρα. Οι νέοι παγκυπριονίκες...

Να σας μεταφέρουμε συνοπτικά το πώς κύλησε η πρώτη ημέρα, στα Medochemie Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών - Γυναικών ανά αγώνισμα και με τη σειρά που άρχισαν την αγωνιστική δράση.

* Για πρώτη φορά παγκυπριονίκης, με νέο ρεκόρ αγώνων 76,50μ., αναδείχθηκε ο Ιωσήφ Κεσίδης στη σφυροβολία.

* Με νέο παγκύπριο ρεκόρ Κ18 με 14,63μ., η Μαρίνα Χατζηκώστα κέρδισε για πρώτη φορά τη σφαιροβολία γυναικών, ξεπερνώντας τις νικήτριες των 7 τελευταίων χρόνων.

* Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Άντρια Πουρίκκου κέρδισε το τριπλούν, φέτος με 12,78μ.

* Με νέα ατομική επίδοση, η Στεφανία Σερμπάν επανήλθε στην κορυφή τού επί κοντώ, έπειτα από 5 χρόνια, με 3,85μ.

* Αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στην Κύπρο, ερχόμενος από την Αυστραλία, παγκυπριονίκης στον ακοντισμό αναδείχθηκε ο Μιχάλης Κρητικός, με νέα ατομική επίδοση 72,78μ.!

* Για 2η φορά κορυφαίος στο άλμα σε ύψος ήταν ο Λοΐζος Χρυσοστόμου με 2,14μ.

* Τρίτος τίτλος και δεύτερος συνεχόμενος για τη Δάφνη Γεωργίου στα 100μ. με εμπόδια, με καλύτερη φετινή επίδοση, 13.39.

* Στην απουσία του 12 φορές παγκυπριονίκη μας Μίλαν Τράικοβιτς, κέρδισε για πρώτη φορά τα 110μ. με εμπόδια ο Τάσος Βασιλείου με 14.60.

* Παρά το πρόβλημα τενοντίτιδας που την ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα, η Ολίβια Φωτοπούλου αναδείχθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά παγκυπριονίκης στα 100μ., με την καλύτερη φετινή επίδοσή της, τα 11.37. Θυμίζουμε τα νέα παγκύπρια ρεκόρ Κ20 και Κ18 τής εντυπωσιακής 16χρονης Κατερίνας Καραγιάννη με 11.64.

* Στην καλύτερή του φάση βρίσκεται τελευταία ο 17χρονος Λάμπρος Χριστοφίδης, ο οποίος κέρδισε για πρώτη φορά τα 100μ. ανδρών, με ισοφάριση τής ατομικής του επίδοσης, 10.49, σταματώντας το σερί 6 νικών τού Σταύρου Αυγουστίνου. Θυμίζουμε το εκπληκτικό παγκύπριο ρεκόρ Κ18 τού 15χρονου Μάριου Παναγιώτου με 10.55.

* Παγκυπριονίκης για 4η συνεχόμενη φορά στη σφαιροβολία αναδείχθηκε ο Πέτρος Μιχαηλίδης, ο οποίος κέρδισε με επίδοση που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα, τα 19,23μ. Επισημαίνουμε την 34η συνεχόμενη παρουσία - ρεκόρ τού Πέτρου Μιτσίδη σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα!!!

* Για 5η φορά κέρδισε το άλμα τριπλούν ο Γρηγόρης Νικολάου, με την κορυφαία φετινή επίδοσή του, στα 15,94μ.

* Η Καλλιόπη Κουντούρη επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στα 400μ., κερδίζοντας για 5η σερί φορά, με 53.79. Αξιοσημείωτο το χάλκινο μετάλλιο τής 15χρονης Αθηνάς Μιχαήλ με 56.57.

* Ωραία μάχη δόθηκε στα 400μ. ανδρών, με τον Παύλο Νικολάου να αναδεικνύεται για 1η φορά παγκυπριονίκης, με 47.43.

* Δεύτερη συνεχόμενη παγκύπρια πρωτιά για τη Μαρία Νικολάου στα 1.500μ., κερδίζοντας με νέα ατομική επίδοση, τα 4:35.24.

* Στην πιο ανταγωνιστική κούρσα της βραδιάς, τα 1.500μ., πρώτη νίκη σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα κατέγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, με νέα ατομική επίδοση, τα 3:58.30.

* Για 4η συνεχόμενη χρονιά κέρδισε τα 3.000μ. στιπλ ο Γιώργος Τοφή, με 9:32.40.

* Την κυριαρχία της στα 3.000μ. στιπλ επιβεβαίωσε η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου, κερδίζοντας για 8η φορά, με χρόνο 11:03.64.

* Στις σκυταλοδρομίες 4Χ100μ., ο ΓΣΠ κέρδισε στους άνδρες και ο ΓΣΕ στις γυναίκες.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ (Α ΗΜΕΡΑ)

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ (+0,3 μ/δ)

(1) Λάμπρος Χριστοφίδης (2008) (ΓΣΟ) 10.49

(2) Μάριος Παναγιώτου (2011) (ΓΣΟ) 10.55

(νέο παγκύπριο ρεκόρ Κ18 και καλύτερη επίδοση Κ16 όλων των εποχών)

(3) Σταύρος Αυγουστίνου (1998) (ΓΣΕ)

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (+1,4 μ/δ)

(1) Ολίβια Φωτοπούλου (1996) (ΓΣΠ) 11.37

(2) Κατερίνα Καραγιάννη (2010) (ΓΣΟ) 11.64

(νέο παγκύπριο ρεκόρ Κ18 και Κ20)

(3) Μαριλίζα Πιττάκα (2007) (ΓΣΟ) 11.91

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Παύλος Νικολάου (2004) (ΓΣΟ) 47.43

(2) Μάρκος Αντωνιάδης (2006) (ΓΣΟ) 47.79

(3) Ευάγγελος Πογιατζής (2006) (ΓΣΠ) 48.93

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Καλλιόπη Κουντούρη (1997) (ΓΣΠ) 53.79

(2) Θέκλα Αλεξάνδρου (2002) (ΓΣΚ) 54.39

(3) Αθηνά Μιχαήλ (2011) (ΓΣΠρ) 56.57

1.500Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γιώργος Κωνσταντίνου (2003) (ΓΣΟ) 3:58.30

(2) Αντώνιος Μάριος Πασχαλίδης (2006) (ΓΣΕ) 3:58.71

(3) Αναστάσιος Κουσής (2003) (ΓΣΠ) 3:58.90

1.500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μαρία Νικολάου (2005) (ΓΣΠ) 4:35.24

(2) Μερόπη Παναγιώτου (1994) (ΓΣΠ) 4:36.70

(3) Αλίσια Σόφι Χάι Φίνις (2005) (ΓΣΟ) 4:40.22

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (+0,5 μ/δ)

(1) Αναστάσιος Βασιλείου (1997) (ΓΣΖ) 14,60

(2) Χρίστος Οικονομίδης (2005) (ΓΣΠ) 15.31

(3) Στέφανος Κοσιάρης (2008) (ΓΣΠ) 15,55

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (+1,2 μ/δ)

(1) Δάφνη Γεωργίου (1999) (ΓΣΖ) 13.39

(2) Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα (2008) (ΓΣΚ) 14.26

(3) Μακάιλα Εσέλε Εγιοντάμε (2008) (ΓΣΖ) 15.37

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γιώργος Τοφή (1991) (ΓΣΕ) 9:32.40

(2) Κωνσταντίνος Μικελίδης (2007) (ΓΣΚ) 9:57.23

(3) Νεόφυτος Λεμονάρης (1987) (ΓΣΚ) 10:03.69

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (1993) (ΓΣΠ) 11:03.64

(2) Χρυσοβαλάντω Τούμπα (2004) (ΓΣΠ) 11:24.78

(3) Ζοζάν Τιμουρτουρκάν (1999) (ΓΣΟ) 12:21.48

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Λοΐζος Χρυσοστόμου (2004) (ΓΣΟ) 2,14μ.

(2) Κυπριανός Λιασής (2007) (ΓΣΠ) 2,05μ.

(3) Ιωάννης Ανανιάδης (1996) (ΓΣΟ) 2,00μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Στεφανία Σερμπάν (2004) (ΓΣΟ) 3,85μ.

(2) Αντριάνα Παντελή (2006) (ΓΣΠ) 3,70μ.

(3) Κυριακή Λυσάνδρου (2008) (ΓΣΠ) 3,65μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γρηγόρης Νικολάου (2003) (ΓΣΠρ) 15,94μ. (+1,5)

(2) Αντρανίκ Σαρκίς Ασζτιάν (2006) (ΓΣΠ) 15,68μ. (+1,1)

(3) Νεκτάριος Ηλία (2004) (ΓΣΕ) 14,51μ. (+2,4)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Άντρια Πουρίκκου (2006) (ΓΣΟ) 12,78μ. (+1,7)

(2) Χλόη Χρίστου (2003) (ΓΣΟ) 12,06μ. (+1,4)

(3) Παντέλια Μωυσέως (2009) (ΓΣΖ) 11,72μ. (-0,5)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Πέτρος Μιχαηλίδης (2000) (ΓΣΠ) 19,23μ.

(2) Ιωσήφ - Μιχάλης Παπά (2003) (ΓΣΠ) 14,83μ.

(3) Κωνσταντίνος Αλεξιάδης (2002) (ΓΣΖ) 14,70μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μαρίνα Χατζηκώστα (2009) (ΓΣΟ) 14,63μ.

(νέο παγκύπριο ρεκόρ Κ18)

(2) Παρασκευή Θρασυβούλου (1994) (ΓΣΟ) 14,56μ.

(3) Στυλιάνα Κυριακίδου (2000) (ΓΣΠ) 14,35μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ιωσήφ Κεσίδης (2005) (ΓΣΚ) 76,50μ. ρ.αγ.

(2) Αλέξανδρος Πουρσανίδης (1993) (ΓΣΚ) 68,77μ.

(3) Κυριάκος Καϊττάνης (2006) (ΓΣΟ) 66,13μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Μιχαήλ Κρητικός (1995) (ΓΣΟ) 72,78μ.

(2) Σωτήρης Αχιλλέως (2004) (ΓΣΟ) 62,58μ.

(3) Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης (2008) (ΓΣΠ) 59,21μ.

4Χ100Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γ.Σ. Παγκύπρια (ΓΣΠ) 42,67

(2) Γ.Σ. Ολύμπια (ΓΣΟ) 42.88

(3) Γ.Σ. Πράξανδρος (ΓΣΠρ) 43.08

4Χ100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Γ.Σ. Ευαγόρας (ΓΣΕ) 47.92

(2) Γ.Σ. Ολύμπια (ΓΣΟ) 48.49

(3) Γ.Σ. Παγκύπρια (ΓΣΠ) 49.15