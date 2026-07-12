Η δυσπιστία μετατράπηκε σε αισιοδοξία

Τα προβλήματα οικονομικής φύσεως στον ΑΠΟΕΛ δεν έχουν φύγει διά μαγείας.

Αυτό που έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο γαλαζοκίτρινο οικοδόμημα είναι η δυσπιστία, από τον καιρό που πήρε το πηδάλιο ο Χάρης Φωτίου, με την ταυτόχρονη συζήτηση για εμπλοκή επενδυτικού ομίλου στη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η πλειοψηφία θεωρούσε πως τίποτα δεν θα βελτιωνόταν προς το καλύτερο. Σχεδόν τρεις μήνες μετά, νιώθουν οι ΑΠΟΕΛίστες ότι μπορούν να δουν το μέλλον με αισιοδοξία και ας εμφανίζονται συνεχώς εμπόδια.

Γι' αυτό και δείχνουν μεγαλύτερη στήριξη σε οικονομικές εκκλήσεις της διοίκησης, που μέσω των διαρκείας έκλεισε, πάντως, πολλές «τρύπες».

Χ.Χ