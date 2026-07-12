Νέο «πρέσινγκ» της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα

Νέο ενδιαφέρον τηςΝτόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Το φλερτ των «κιτρινόμαυρων» με τον Έλληνα άσο της Γκενκ μπαίνει στη δεύτερη στροφή. Στην αρχή δεν προχώρησαν οι συζητήσεις των δύο πλευρών, αλλά τώρα οι Γερμανοί φαίνονται πιο αποφασισμένοι.

Ο Καρέτσας ανήκει στη βελγική Γκενκ και ετοιμάζεται για μεταγραφή εκατομμυρίων. Σύμφωνα με την ανάρτηση του… μεταγραφολόγου Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο νέος τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ έχει ψηλά στη λίστα τον 18χρονο εξτρέμ.

Η Γκενκ δεν κατεβαίνει στις απαιτήσεις της κάτω από τα 35 εκατομμύρια ευρώ, με την Ντόρτμουντ, πάντως, να είναι διατειθεμένη να πλησιάσει το ποσό που θέλουν οι Βέλγοι.

Ο Καρέτσας ήταν στο προσκήνιο και για τη Μίλαν προ ημερών, με τους Ιταλούς να είναι επίσης κοντά. Στα υπέρ της Ντόρτμουντ, ότι ο Αντεγιέμι έκλεισε τελικά στην Μπαρτσελόνα έναντι συνολικού ποσού 32 εκατ. ευρώ (με μπόνους) και έτσι υπάρχει και ρευστό, αλλά και ένα κενό στη συγκεκριμένη θέση.

Ο Μπουκ γνωρίζει καλά τη βελγική αγορά από τις προηγούμενες θητείες του, με αποτέλεσμα να έχει αναγάγει σε νούμερο 1 στόχο τον Καρέτσα.

tanea.gr