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Με ποιον όρο του κανονισμού αποβλήθηκε ο Εμπολό και γιατί δεν είχε σημασία ότι είχε ήδη κάρτα

ΓΗΠΕΔΟ

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Με ποιον όρο του κανονισμού αποβλήθηκε ο Εμπολό και γιατί δεν είχε σημασία ότι είχε ήδη κάρτα

«Η εσφαλμένη ταυτοποίηση» έκανε την… εμφάνισή της.

Μία από τις πιο σημαντικές φάσεις της πρόκρισης της Αργεντινής με 3-1 της Ελβετίας στην παράταση ήταν αυτή της αποβολής του Εμπολό στο 72ο λεπτό. Αρχικά, δόθηκε κάρτα στον Παρέδες για μαρκάρισμα στον Ελβετό, ωστόσο ο VAR κάλεσε τον Πινιέιρο να δει τη φάση στο μόνιτορ για ενδεχόμενο θέατρο.

Τελικά, ο Πορτογάλος διαιτητής έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εμπολό, ο οποίος αποβλήθηκε και μάλιστα ξέσπασε σε κλάματα. Ο εξέταση από τον κανονισμό και η ακόλουθη απόφαση από τον διαιτητή έγινε στο πλαίσιο του νέου κανονισμού “mistaken identity”, δηλαδή “εσφαλμένη ταυτοποίηση”.

Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου η ΙFAB τόνισε: “Όταν ο διαιτητής δείχνει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, αλλά έχει τιμωρήσει σαφώς λάθος παίκτη – οποιασδήποτε εκ των δύο ομάδων – για την εν λόγω παράβαση, η ίδια η παράβαση δεν μπορεί να επανεξεταστεί, παρά μόνο στο πλαίσιο της εσφαλμένης ταυτοποίησης”.

Με λίγα λόγια, ο VAR κάλεσε τον Πινιέιρο, επειδή ακριβώς δόθηκε κίτρινη κάρτα σε λάθος παίκτη, στον Παρέδες και όχι στον Εμπολό.

Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι είχε ήδη κίτρινη κάρτα

Η εξέταση στο πλαίσιο του “mistaken identity” έχει ξανασυμβεί ήδη στο Μουντιάλ, στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Παραγουάη και μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν διακυβευόταν κάποια αποβολή. Σε αυτό το παιχνίδι, ο ΜάκΚελι είχε σφυρίξει φάουλ του Ριμ πάνω στον Αλμιρόν, δείχνοντας  την κίτρινη κάρτα στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, μετά από παρέμβαση από τον VAR και εξέταση στο μόνιτορ, δόθηκε η κίτρινη κάρτα στον Αλμιρόν για φάουλ. Ο παίκτης της Παραγουάης δεν είχε δεύτερη κίτρινη κάρτα και συνέχισε κανονικά το παιχνίδι.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε πως βάσει πρωτοκόλλου ο VAR μπορεί πλέον να τσεκάρει λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες. Ωστόσο, δεν γίνεται να καλούνται για να δώσουν δεύτερη κίτρινη, ενώ αρχικώς δεν έχουν δείξει. Οπότε, η περίπτωση της “εσφαλμένης ταυτοποίησης” στο Αργεντινή – Ελβετία είναι διαφορετική.

sport24.gr

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World Cup 2026

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