Ινφαντίνο: «Είμαστε σε τακτική επαφή με τον Τραμπ…» - Τι είπε για πλάνο 64 ομάδων!

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σχεδιάζει να απονείμει το τρόπαιο του Μουντιάλ μαζί με τον Τραμπ! Ο Πρόεδρος της FIFA έδωσε εκτενή συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο «Blue Sport», στην οποία μίλησε και για το ενδεχόμενο εκ νέου επέκτασης των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64.

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται στην τελική του ευθεία με τους ημιτελικούς Ισπανία - Γαλλία και Αγγλία - Αργεντινή να μαγνητίζουν. Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ρίχνει αυλαία στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έδωσε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μιλώντας για πολλά -αμφιλεγόμενα και μη ζητήματα- ενώ εστίασε στις καλές σκέψεις που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ελπίζω ότι θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στον τελικό. Αυτό ήταν πάντα το σχέδιο και έτσι γινόταν και στο παρελθόν, με τον πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί τον τελικό να πραγματοποιεί την απονομή μαζί με τον πρόεδρο της FIFA. Είμαστε σε τακτική επαφή, σχεδόν καθημερινά. Είναι χαρούμενος, απολαμβάνει πραγματικά το τουρνουά και παρακολουθεί όλους τους αγώνες στην τηλεόραση».

Για την παρουσία του Τραμπ στους αγώνες της διοργάνωσης:

«Υποθέτω ότι έχει και μερικά άλλα πράγματα να κάνει. Αν βρισκόταν στο γήπεδο, κάποιοι θα ρωτούσαν τι κάνει εκεί, ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά στον κόσμο. Είμαι διαρκώς σε επαφή μαζί του και με την κυβέρνησή του, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά για το Μουντιάλ».

Για το νέο φορμάτ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου:

«Ναι, εκατό τοις εκατό. Ήταν μία τεράστια επιτυχία με 48 ομάδες. Όλες αγωνίστηκαν σε υψηλό επίπεδο. Ομάδες από κάθε ήπειρο σημείωσαν γκολ και κατέκτησαν τουλάχιστον έναν βαθμό».

Για τις αφρικανικές ομάδες:

«Εννέα από τις δέκα προκρίθηκαν στη νοκ άουτ φάση, ενώ στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο η Αφρική είχε μόλις πέντε εκπροσώπους συνολικά».

Για το όνειρο της συμμετοχής πολλών χωρών στον θεσμό:

«Όταν διοργανώνεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι σημαντικό να το διοργανώνεις για ολόκληρο τον κόσμο. Όχι μόνο για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται τη συμμετοχή της».

Για το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης στις 64 ομάδες:

«Είναι ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις σχετικές επιτροπές μετά το Μουντιάλ. Η ποιότητα των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλή και συνεχίζει να βελτιώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο».

Gazzetta.gr