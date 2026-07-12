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Μουντιάλ: Η μεγάλη ήττα εκτός γραμμών...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Μουντιάλ: Η μεγάλη ήττα εκτός γραμμών...

Οι διοικούντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οφείλουν να προβληματιστούν για την απαξίωση του αθλήματος.

Η απόφαση για αναστολή της ποινής της κόκκινης κάρτας του Φόλαριν Μπάλογκαν άφησε μια κηλίδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και της FIFA. Αυτό που αποτυπώθηκε στο μυαλό των φιλάθλων είναι η έντονη ανησυχία ότι οι κανόνες του αθλήματος μπορούν να λυγίσουν υπό το βάρος πολιτικών πιέσεων.

Η ενεργοποίηση ενός άρθρου από την παγκόσμια ομοσπονδία για να δικαιολογήσει την απόφαση άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Αυτή η κίνηση δημιούργησε ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Γι’ αυτό, όχι μόνο η UEFA αλλά όλες οι συνομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες του κόσμου οφείλουν να ασκήσουν πιέσεις προς τη FIFA, ώστε, τουλάχιστον, αυτό το περιστατικό να γίνει η αφορμή για να μην λαμβάνονται στο μέλλον αποφάσεις που να δημιουργούν στον κόσμο υποψίες για σκάνδαλα. Με πιο σαφείς κανονισμούς, χωρίς παράθυρα και εξώπορτες.

Η FIFA έσπευσε να αμυνθεί, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση βασίστηκε σε συγκεκριμένο άρθρο. Ωστόσο, η κριτική που δέχεται η FIFA από την ποδοσφαιρική κοινότητα, αποδεικνύει ότι το επιχείρημα δεν έπεισε.

Το χειρότερο μέσα σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι δεν φτάνει που ο κόσμος ήταν ήδη καχύποπτος και προκατειλημμένος πίσω από διάφορες αποφάσεις των ιθυνόντων του αθλήματος, τώρα τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Σου λέει ο άλλος «όταν τα κάνουν μπροστά στα μάτια μας, φαντάσου τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας».

Γι΄ αυτό, οι διοικούντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οφείλουν να προβληματιστούν για την απαξίωση του αθλήματος και να λάβουν άμεσα τις κατάλληλες αποφάσεις. Αλλιώς η κηλίδα θα συνεχιστεί και θα απλωθεί τόσο πολύ που θα σβήσει και το τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας που έχει απομείνει στο άθλημα.

Η Ιστορία θα γράψει, ανάμεσα σε άλλα, ότι, στο Μουντιάλ του 2026, το ποδόσφαιρο ηττήθηκε πανηγυρικά εκτός των τεσσάρων γραμμών. Τουλάχιστον, οι ιθύνοντες της FIFA ας αλλάξουν τώρα πορεία ώστε να προλάβουν την απόλυτη κατάρρευση του αθλήματος.

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