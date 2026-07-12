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Δριμεία κριτική των Νορβηγών στον Τουρπέν

ΓΗΠΕΔΟ

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Δριμεία κριτική των Νορβηγών στον Τουρπέν

Ξεσπούν οι Βίκινγκς για τη διαιτησία που έφερε τον αποκλεισμό.

Έντονα παράπονα από την διαιτητία του Κλεμάν Τουρπέν, εξέφρασαν οι Νορβηγοί, μετά το τέλος του προημιτελικού με την Αγγλία, που έληξε με νίκη 2-1 στην παράταση (κ.α. 1-1) των «τριών λιονταριών».

Η πρώτη αντίδραση, προέκυψε σχετικά με το πρώτο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ, καθώς σύμφωνα με τους Νορβηγούς, το λάκτισμα του Νίλαντ που έδιωξε την μπάλα κτύπησε το καλώδιο της αεροκάμερας, αλλάζοντας την τροχιά της μπάλας και επιτρέποντας στην Αγγλία να ανακτήσει την κατοχή της πριν αρχίσει αντεπίθεση.

Στο ημίχρονο, ο βοηθός προπονητή, Κεντ Μπέργκενσεν δεν έκρυψε την αμηχανία του: «Την στιγμή της απομάκρυνσης της μπάλας από τον Εργιαν, η μπάλα κτύπησε το καλώδιο της κάμερας που βρίσκεται πάνω από το γήπεδο. Οι διαιτητές θα έπρεπε να είχαν ελέγξει την φάση», εξήγησε στο TV2.

Αντιμέτωπη με την έντονη διαμάχη, η FIFA παρενέβη γρήγορα στο X για να διαβεβαιώσει τους πάντες ότι τα δεδομένα από τη συνδεδεμένη μπάλα «δεν έδειχναν καμία ένδειξη ότι άγγιξε το εναέριο καλώδιο».

Μια εξήγηση που δεν έπεισε κανέναν στο νορβηγικό στρατόπεδο. «Το είδαμε στο iPad. Είναι περίεργο που δεν το ήλεγξαν. Μπορείτε να δείτε καθαρά στο βίντεο ότι η μπάλα ανεβαίνει και μετά αναπηδά αρκετά γρήγορα. Έτσι κτυπάει το καλώδιο της κάμερας», δήλωσε ο Χόλμγκρεν Πέντερσεν στον Nettavisen.

Αλλά το μεγαλύτερο ξέσπασμα ήλθε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν το VAR ακύρωσε το γκολ της Νορβηγίας με 2-1 για ένα ελαφρύ σπρώξιμο του Έρλινγκ Χάαλαντ κατά την διάρκεια ενός κόρνερ. Μια απόφαση που εξόργισε τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι: «Οπότε τώρα, αν υπάρχει φάουλ εκεί, πρακτικά πρέπει να το κάνω σε κάθε μονομαχία, σε κάθε αγώνα. Επειδή με σπρώχνουν, με τραβάνε συνεχώς και νομίζω ότι είναι ανοησία».

Ο Σάντερ Μπέργκε επανέλαβε αυτό το συναίσθημα: «Το σκορ 2-1 μιλάει από μόνο του. Δεδομένου του τρόπου που αμύνομαι εναντίον παικτών στην Premier League, θα υπήρχαν ποινές 24/7 με αυτόν τον διαιτητή».

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, άσκησαν δριμεία κριτική στον Τουρπέν: «Σταματήστε να αστειεύεστε. Συμβαίνει παντού. Είναι μια μικρή ώθηση. Είναι τόσο θεατρικό!», είπε ο Σάϊμεν Στάμσο Μέλερ (TV2), ενώ ο πρώην διεθνής, Λαρς Τιέρνας πρόσθεσε: «Τι φάρσα είναι το VAR για το ποδόσφαιρο».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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