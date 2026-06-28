Τρίτος στο Παρίσι ο Καραλής

Την τρίτη θέση κατέλαβε στο Diamond League του Παρισιού ο Εμμανουήλ Καραλής.

Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής την προσπάθειά του στο μίτινγκ της σειράς Diamond League, στο Παρίσι. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ είχε καλύτερο άλμα στα 5,83μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια (όπως και τα 5,63μ. νωρίτερα).

Στη συνέχεια, ο Ελληνας πρωταθλητής είχε μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 5,93μ. και, βλέποντας τον Γάλλο Μπαπτίστ Τιερί να περνάει με την πρώτη (σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ), άφησε τα επόμενα δύο άλματά του για τα 6,03μ. Ο «Μανόλο» δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ύψος και πήρε την τρίτη θέση με 5,83μ.

Σε «ρηχά νερά» έμεινε με τη σειρά της η Ελίνα Τζένγκο. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού είχε μόνο μία έγκυρη βολή (τη δεύτερη) στα 54,35μ. και περιορίστηκε στην 11η θέση.

sdna.gr