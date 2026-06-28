ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρίτος στο Παρίσι ο Καραλής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρίτος στο Παρίσι ο Καραλής

Την τρίτη θέση κατέλαβε στο Diamond League του Παρισιού ο Εμμανουήλ Καραλής.

Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής την προσπάθειά του στο μίτινγκ της σειράς Diamond League, στο Παρίσι. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ είχε καλύτερο άλμα στα 5,83μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια (όπως και τα 5,63μ. νωρίτερα).

Στη συνέχεια, ο Ελληνας πρωταθλητής είχε μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 5,93μ. και, βλέποντας τον Γάλλο Μπαπτίστ Τιερί να περνάει με την πρώτη (σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ), άφησε τα επόμενα δύο άλματά του για τα 6,03μ. Ο «Μανόλο» δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ύψος και πήρε την τρίτη θέση με 5,83μ.

Σε «ρηχά νερά» έμεινε με τη σειρά της η Ελίνα Τζένγκο. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού είχε μόνο μία έγκυρη βολή (τη δεύτερη) στα 54,35μ. και περιορίστηκε στην 11η θέση.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ακόμη μία τρομερή επίδοση από τον Μέσι: Έπιασε τον Ζουνίνιο στα γκολ με απευθείας φάουλ!

World Cup 2026

|

Category image

«Φιλικό διαζύγιο και... ΑΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

Τρίτος στο Παρίσι ο Καραλής

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

«Η Σαουδική Αραβία σκέφτεται να απολύσει τον Δώνη»

World Cup 2026

|

Category image

Ουγκάρτε: Έπαθε ρήξη χιαστού - Πόσα θα πάρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

World Cup 2026

|

Category image

Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ σύμφωνα με την Opta!

World Cup 2026

|

Category image

ΑΕΚ: Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων, τα τελευταία δεδομένα για την περίπτωση του χαφ

Ελλάδα

|

Category image

Τον Μάιο ο... λογαριασμός για τις μεταγραφές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο MLS ο Λεβαντόφσκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ενδεκάδες του αγώνα Νότια Αφρική - Καναδάς

World Cup 2026

|

Category image

Χαμένο πορτοφόλι: Μαθήματα οπαδισμού και ανθρωπιάς από τους Αργενινούς!

World Cup 2026

|

Category image

Τηλεοπτικός σταθμός έβαλε μπλερ στον προπονητή της Νότιας Κορέας μετά τον αποκλεισμό από τους «32» του Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Κι άλλη ομάδα στο κόλπο για Μασέκο

ΑΕΛ

|

Category image

«Πουλήσαμε τις καμήλες μας για εισιτήρια»

World Cup 2026

|

Category image

Η νέα ομάδα του Βούρου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη