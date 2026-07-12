Οι 14 «στρατηγοί» των πάγκων

Το προπονητικό σκηνικό της νέας αγωνιστικής περιόδου είναι πλέον διαμορφωμένο, με τις 14 ομάδες της Α' Κατηγορίας να έχουν «κλειδώσει» τους ανθρώπους που θα τις οδηγήσουν στη «μάχη» των πάγκων. Η «ακτινογραφία» των τεχνικών ηγεσιών φέρνει στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς η φετινή σεζόν συνδυάζει την εμπειρία με το φιλόδοξο «νέο αίμα».

Η... χαρτογράφηση των 14 προπονητών αναδεικνύει την πολυπολιτισμικότητα στους πάγκους, με την Κύπρο (Γιάννης Οκκάς, Αλέξης Γαρπόζης), την Ελλάδα (Γιώργος Κωστής, Νίκος Παπαδόπουλος) και την Πορτογαλία (Ούγκο Μαρτίνς, Σα Πίντο) να… ισοβαθμούν στην κορυφή, καθώς εκπροσωπούνται από δύο προπονητές στο πρωτάθλημα.

Όσον αφορά την Αργεντινή, διαθέτει επίσης δύο εκπροσώπους, με τον Μάουρο Καμορανέζι να αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο ότι απέκτησε την ιταλική υπηκοότητα, μεγαλούργησε στα γήπεδα της Ιταλίας, ενώ ταυτίστηκε με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας. Ο έτερος Αργεντινός προπονητής είναι ο Ερνάν Λοσάδα.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από έξι ακόμη χώρες (Ισπανία - Άνχελ Λόπεθ, Νορβηγία – Χένινγκ Μπεργκ, Βέλγιο - Φάντζιο Μπούις, Ουκρανία - Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, Λευκορωσία - Αρτσιόμ Ράτζκοφ, Σερβία – Νέστορ Ελ Μαέστρο), οι οποίες έχουν από έναν εκπρόσωπο, γεγονός που φέρνει διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες στο πρωτάθλημά μας.

Ένα σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης των 14 προπονητών είναι πως οι 12 έχουν ήδη εργαστεί στο νησί μας. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία της Ανόρθωσης και ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το δικό του προπονητικό ντεμπούτο στον πάγκο της Krasava ΕΝΥ Ύψωνα.

Ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος

Ο Ουκρανός Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι της Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, στα 39 του χρόνια, αποτελεί τον νεαρότερο προπονητή του πρωταθλήματος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον 40χρονο τεχνικό του Άρη, Αρτσιόμ Ράτζκοφ.

Στην αντίπερα όχθη, ο μεγαλύτερος σε ηλικία προπονητής του μαραθωνίου είναι ο Χένινγκ Μπεργκ της Ομόνοιας, ο οποίος διανύει το 56ο έτος της ηλικίας του. Σε... απόσταση δύο χρόνων ακολουθεί ο 54χρονος Ελλαδίτης τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, Νίκος Παπαδόπουλος.