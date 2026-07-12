ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι 14 «στρατηγοί» των πάγκων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Οι 14 «στρατηγοί» των πάγκων

Το παζλ των προπονητών ολοκληρώθηκε και προκύπτουν σημαντικά στοιχεία.

Το προπονητικό σκηνικό της νέας αγωνιστικής περιόδου είναι πλέον διαμορφωμένο, με τις 14 ομάδες της Α' Κατηγορίας να έχουν «κλειδώσει» τους ανθρώπους που θα τις οδηγήσουν στη «μάχη» των πάγκων. Η «ακτινογραφία» των τεχνικών ηγεσιών φέρνει στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς η φετινή σεζόν συνδυάζει την εμπειρία με το φιλόδοξο «νέο αίμα».

Η... χαρτογράφηση των 14 προπονητών αναδεικνύει την πολυπολιτισμικότητα στους πάγκους, με την Κύπρο (Γιάννης Οκκάς, Αλέξης Γαρπόζης), την Ελλάδα (Γιώργος Κωστής, Νίκος Παπαδόπουλος) και την Πορτογαλία (Ούγκο Μαρτίνς, Σα Πίντο) να… ισοβαθμούν στην κορυφή, καθώς εκπροσωπούνται από δύο προπονητές στο πρωτάθλημα.

Όσον αφορά την Αργεντινή, διαθέτει επίσης δύο εκπροσώπους, με τον Μάουρο Καμορανέζι να αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο ότι απέκτησε την ιταλική υπηκοότητα, μεγαλούργησε στα γήπεδα της Ιταλίας, ενώ ταυτίστηκε με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας. Ο έτερος Αργεντινός προπονητής είναι ο Ερνάν Λοσάδα.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από έξι ακόμη χώρες (Ισπανία - Άνχελ Λόπεθ, Νορβηγία – Χένινγκ Μπεργκ, Βέλγιο - Φάντζιο Μπούις, Ουκρανία - Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, Λευκορωσία - Αρτσιόμ Ράτζκοφ, Σερβία – Νέστορ Ελ Μαέστρο), οι οποίες έχουν από έναν εκπρόσωπο, γεγονός που φέρνει διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες στο πρωτάθλημά μας.

Ένα σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης των 14 προπονητών είναι πως οι 12 έχουν ήδη εργαστεί στο νησί μας. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία της Ανόρθωσης και ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το δικό του προπονητικό ντεμπούτο στον πάγκο της Krasava ΕΝΥ Ύψωνα.

Ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος

Ο Ουκρανός Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι της Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, στα 39 του χρόνια, αποτελεί τον νεαρότερο προπονητή του πρωταθλήματος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον 40χρονο τεχνικό του Άρη, Αρτσιόμ Ράτζκοφ.

Στην αντίπερα όχθη, ο μεγαλύτερος σε ηλικία προπονητής του μαραθωνίου είναι ο Χένινγκ Μπεργκ της Ομόνοιας, ο οποίος διανύει το 56ο έτος της ηλικίας του. Σε... απόσταση δύο χρόνων ακολουθεί ο 54χρονος Ελλαδίτης τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, Νίκος Παπαδόπουλος. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτο ξύλο ανάμεσα σε Άγγλο και Αργεντινούς στο Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Στο «κόλπο» για Τολιόπουλο ο Άρης Betsson

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πρωτάρης» ο Μέσι απέναντι στην Αγγλία

World Cup 2026

|

Category image

Back to back Βασιλιάς στο Wimbledon ο Σίνερ!

Τένις

|

Category image

«Ψηφίζω» 48 ομάδες αλλά με περισσότερο άρωμα... Ευρώπης

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Σενεγάλης ο Τιό

World Cup 2026

|

Category image

Κονατέ για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Γαλλία: «Υπάρχει ξεκάθαρη απογοήτευση, αλλά…»

World Cup 2026

|

Category image

Οι 750.000 και τα 3.000.000 του Ράιαν Μαέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γιόχαν Μανζαμπί: Έχασε τον προημιτελικό, αλλά έφυγε με τη φανέλα του Μέσι

World Cup 2026

|

Category image

ΦΩΤΟ: Απίθανα κλικ από τους Αργεντίνους στην εξέδρα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάφος: Φιλική ήττα από την Γιαγκελόνια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τρέχουν με άδειο ρεζερβουάρ»: Στα όριά τους οι Άγγλοι παίκτες πριν την Αργεντινή!

World Cup 2026

|

Category image

Πρώτο δείγμα θετικό για ΑΕΚ και… Ζούμπκοφ!

Ελλάδα

|

Category image

Μέσι και πάθος, είναι όμως αρκετά;

Απόψεις

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο Φαμπιάνο άφησε μουστάκι και έγινε... Original Cypriot

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη