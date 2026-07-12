Ο Χόλογουεϊ νίκησε τον ΜακΓκρέγκορ σε 69 δευτερόλεπτα

Ο Ιρλανδός «αστέρας» του MMA, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, έχασε τον αγώνα του εναντίον του Αμερικανού, Μαξ Χόλογουεϊ, σε μόλις 69 δευτερόλεπτα, αφού τραυματίσθηκε στο δεξιό γόνατο λόγω κακής προσγείωσης, χάνοντας έτσι την επιστροφή του στο Ultimate Fighting Championship μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Η αναμέτρηση διεξήχθη σήμερα (12/7) στο Λας Βέγκας και στην «επίμαχη» φάση, ο ΜακΓκρέγκορ πήδηξε και έριξε μια κλωτσιά στον Χόλογουεϊ στα πρώτα δευτερόλεπτα, αλλά τραυμάτισε το δεξιό του γόνατο, μετά από αδέξια προσγείωση.

Παράλληλα, έπεσε δύο φορές ακόμα στο πρώτο λεπτό, ωθώντας τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα. «Υπήρχε τόση μεγάλη προσμονή γι' αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να έχουμε έναν επαναληπτικό αγώνα για τελευταία φορά», δήλωσε ο Χόλογουεϊ, ο οποίος είχε χάσει από τον ΜακΓκρέγκορ το 2013 και πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά κρίμα που τελείωσε έτσι».

Ο ΜακΓκρέγκορ έφυγε από το ρινγκ χωρίς να κάνει κάποια δήλωσεη, ενώ ο 34χρονος Χόλογουεϊ, βελτίωσε το ρεκόρ της καριέρας του σε 28 νίκες και εννέα ήττες, χάρη σε αυτό το τεχνικό νοκ άουτ εναντίον του ΜακΓκρέγκορ, του οποίου το ρεκόρ, είναι πλέον 22 νίκες κι' επτά ήττες.