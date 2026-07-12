Σίνερ vs Ζβέρεφ για το τρόπαιο στο Γουίμπλεντον

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο3 στον κόσμο), θα διεκδικήσουν σήμερα το απόγευμα (18:00) το τρόπαιο στο Grand Slam του Γουίμπλεντον. Οι δύο καλύτεροι τενίστες της χρονιάς, υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φίλους του αθλήματος, ενώ η νίκη του Γερμανού στο Ρολάν Γκαρός, αναμένεται να κάνει τον τελικό ακόμη πιο συναρπαστικό.

Πριν από το Ρολάν Γκαρός, όπου ο Ζβέρεφ κατέκτησε τελικά το σημαντικό τρόπαιο που τόσο απεγνωσμένα διεκδικούσε στην ηλικία των 29 ετών, ο Ιταλός «βασιλιάς του σιρκουϊ», θα ήταν αναμφίβολα το αδιαφιλονίκητο φαβορί στο λονδρέζικο γρασίδι. Τέσσερις φορές πρωταθλητής Grand Slam και κάτοχος του τίτλου στο Λονδίνο, νικητής των πρώτων πέντε τουρνουά Masters 1000 της χρονιάς, ο 24χρονος Σίνερ, έχει κερδίσει δέκα από τις δεκατέσσερις αναμετρήσεις του εναντίον του μεγαλύτερου αντιπάλου του, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εννέα. Έχει επίσης κερδίσει τους τελευταίους έξι χωρίς να χάσει σετ.

«Ό,τι κι εάν συνέβη πριν μεταξύ μας, είναι άσχετο», δήλωσε ο Νο 1 στον κόσμο μετά την κυριαρχική εμφάνισή του εναντίον του Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο νίκησε με 6-4, 6-4, 6-4 στον ημιτελικό. «Από τότε, έχει κερδίσει ένα Grand Slam στο Παρίσι, κάτι που του έχει δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Μπορείτε να δείτε το επίπεδο που παίζει στο Wimbledon, όπου δεν είχε φτάσει ποτέ πριν πέρα από τον τέταρτο γύρο», σχολίασε ο Σίνερ.

Με τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ να παραμένει εκτός δράσης, λόγω τραυματισμού στον δεξιό καρπό, ο Ζβέρεφ αναμένεται την Δευτέρα (13/7) να βρεθεί στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

«Όταν έχεις κερδίσει ένα τουρνουά Grand Slam, νιώθεις βαθιά μέσα σου ότι μπορείς να το κάνεις ξανά», σχολίασε ο Ζβέρεφ και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι έχω δουλέψει πολύ στο παιχνίδι μου. Όταν βελτιώνεις το forehand, το backhand, το σερβίς και τις επιστροφές σου, είναι σίγουρο ότι θα κερδίσεις περισσότερους αγώνες, είναι τόσο απλό».

Από την έναρξη του τουρνουά, ο Γερμανός έχει χάσει μόνο δύο σετ: το πρώτο στον εναρκτήριο αγώνα του εναντίον του Βέλγου, Αλεξάντερ Μπλοξ (Νο 36) και το δεύτερο στον γύρο των 16 εναντίον του Τσέχου, Γίρι Λεχέτσκα (Νο14). Ο Σίνερ έχασε επίσης δύο σετ, στον πρώτο γύρο εναντίον του Σέρβου, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς (Νο 50), τον οποίο νίκησε οριακά στα πέντε σετ, πριν ανακτήσει την ψυχραιμία του.

Εάν ο Ζβέρεφ καταφέρει να νικήσει τον Ιταλό, θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην Open Era (σ.σ. που άριχε το 1968) που θα κατακτήσει το Grand Slam αμέσως μετά από αυτό στο οποίο κέρδισε το πρώτο του μεγάλο τρόπαιο. Αυτή είναι μια επίδοση που ούτε ο Άντι Μάρεϊ ούτε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έχουν καταφέρει να πετύχουν, καθώς και οι δύο έχασαν στον τελικό στη Μελβούρνη μετά τον θρίαμβό τους στο US Open.