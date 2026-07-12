Τεράστιες νίκες για τις Εθνικές Beach Handball στο Ζάγκρεμπ

Η επιστροφή των Εθνικών ομάδων Beach Handball στο διεθνές στερέωμα σημαδεύεται και με σημαντικές επιτυχίες στο EHF Beach Handball Championship 2026, τόσο για την Εθνική Ανδρών, όσο και για την Εθνική Γυναικών, με το συγκρότημα των ανδρών να κυνηγάει και τον μεγάλο στόχο που είναι η πρόκριση στην τελική φάση του EHF Beach Handball EURO 2027.

Η Εθνική Ανδρών την Κυριακή (11/07) πέτυχε σημαντικότατη νίκη επί της Ελβετίας με 2-0 σετ (20-19, 21-20) και εξασφάλισε μία θέση εντός της τετράδας του α’ ομίλου και προκρινόμενη στα προημιτελικά, απέκτησε το δικαίωμα να ονειρεύεται ένα από τα επτά εισιτήρια για το EHF Beach Handball EURO 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αργότερα την ίδια ημέρα ηττήθηκε με 2-0 (23-15, 27-22) από τη Νορβηγία και έτσι σήμερα θα μπει στη μάχη για τις θέσεις 5-8. Στις 11:00 ώρα Κύπρου, θα συγκρουστεί με την Ουκρανία κι ενδεχόμενη επιτυχία θα κλειδώσει την πολυπόθητη πρόκριση για το EURO της επόμενης χρονιάς.

Τεράστια νίκη για την Εθνική Γυναικών

Η Κυριακή (12/07) ήταν σπουδαία ημέρα και για την Εθνική Γυναικών, η οποία κέρδισε τους τρεις από τους τελευταίους τέσσερις αγώνες της, μεταξύ των οποίων και η εκπληκτική νίκη επί της Τουρκίας με 2-0 σετ (26-20, 25-24). Αυτή ήταν η τρίτη σερί επιτυχία μετά τις νίκες επί της Ελβετίας με 2-0 σετ (21-10, 22-12) και της Σλοβακίας, επίσης, με 2-0 σετ (17-16, 26-24). Η βραδιά έκλεισε με ήττα 2-0 (24:14, 16:15) από τη Σερβία.

Στα αξιοσημείωτα ότι η Μάγδα Παπά της Εθνικής Γυναικών φιγουράρει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ, στην κατηγορία των γυναικών, έχοντας σκοράρει μέχρις στιγμής 145 τέρματα. Μάλιστα, έχει διαφορά 49 γκολ από την αθλήτρια που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.