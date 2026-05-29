Ο Καραλής στα 6.00μ., εν μέσω αποθέωση στη Λεμεσό

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεισε μέσα σε αποθέωση το διεθνές μίτινγκ στίβου στο «Τσίρειο» Στάδιο της Λεμεσού, ξεπερνώντας τα 6.00μ. στον αγώνα του επί κοντώ.

Ο 26χρονος πρωταθλητής ξεπέρασε για 20ή συνολικά φορά το συγκεκριμένο ύψος και για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν στον ανοιχτό στίβο.

Στη συνέχεια ζήτησε ο πήχης να ανάβει στα 6.15μ., στοχεύοντας να σημειώσει το 2ο υψηλότερο άλμα στην καριέρα του, μετά τα 6.17μ. που πέρασε στις 28 Φεβρουαρίου στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.

Ο Καραλής δοκίμασε δύο φορές πριν ολοκληρώσει τον αγώνα του και στη συνέχεια υποσχέθηκε στους θεατές πως θα επιστρέψει στη Λεμεσό για μεγαλύτερες πτήσεις.

Σε άλλα αγωνίσματα του μίτινγκ, η Ουκρανή Ιρίνα Μπουτζίνσκα ανέβασε το ατομικό της ρεκόρ στα 6.89μ., που είναι η 6η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Η Έβελυν Μητροπούλου με 6.37μ. πήρε την 6η θέση.

Στη σφυροβολία ανδρών ο Ιωσήφ Κεσίδης βελτίωσε το δικό του παγκύπριο ρεκόρ στα 77.84μ. Ο Μιχάλης Φραντζεσκάκης με 74.10μ. ήταν 4ος, ο Κώστας Ζάλτος με 73.13μ. πήρε την 6η θέση και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με 71.42μ. την 7η, αντίστοιχα.

Η Ελενα Κουλιτσένκο ξεπέρασε το 1.89μ. στο ύψος, με την Παναγιώτα Δόση να είναι στην 3η θέση με 1.80μ.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη με ρεκόρ περιόδου στα 23.41 πήρε τη 2η θέση στα 200μ. πίσω από τη Γερμανίδα, Ταλέα Πρέπενς (23.16), ενώ η Δήμητρα Τσουκαλά ήταν 6η με 23.98.

Πηγή: gazzetta.gr

