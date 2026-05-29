Νέα κορυφαία επίδοση για τον Τέντογλου, με 8.49μ. στη Λεμεσό

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνέχισε στη Λεμεσό και το EKO Cyprus International Athletics Meeting από εκεί που σταμάτησε στο Diamond League στη Σιαμέν και στο «Τσίρειο» Στάδιο με άλμα στα 8.49μ. ανέβασε περισσότερο την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης με τα 8.46μ. είχε ισοφαρίσει την κορυφαία φετινή επίδοση, που είχε σημειώσει ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ, όταν τον Μάρτιο έγινε πρωταθλητής κόσμου στον κλειστό στίβο στο Τορούν.

Όμως τώρα ο Τεντόγλου έμεινε μόνος στο Νο.1 στον κόσμο για το 2026. Ο πρωταθλητής από τα Γρεβενά, σαν να κρατούσε το καλύτερο για το τέλος στο «Τσίρειο» Στάδιο, βγάζοντας τα 8.49μ. στο 6ο άλμα του.