Νέο παγκύπριο ρεκόρ ο Ιωσήφ Κεσίδης!

Η βελτίωση τού Ιωσήφ Κεσίδη είναι εντυπωσιακή και από αγώνα σε αγώνα καταρρίπτει το δικό του παγκύπριο ρεκόρ στη σφυροβολία, το οποίο πήρε από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Σταθελάκο στις 27 Φεβρουαρίου 2026, όταν έριξε στα 77,32μ.

Πριν από πέντε ημέρες (24/05/26), στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, το βελτίωσε στα 77,68μ. και σήμερα (29/05/26) στη Λεμεσό το έφτασε στα 77,84μ.!!! Το πιο σημαντικό για τον 20χρονο αθλητή τού Πανίκου Χαραλάμπους είναι ότι το νέο του ρεκόρ το πέτυχε μπροστά από περίπου 2.500 Κύπριους θεατές στο «Τσίρειο» και σίγουρα το χάρηκε ακόμα περισσότερο.

Να σημειώσουμε ότι η επίδοση τού Κεσίδη στα 77,84μ. είναι η 17η καλύτερη φέτος στον κόσμο και 11η στην Ευρώπη, ενώ αποτελεί και νέο ρεκόρ αγώνων στο EKO International Athletics Meeting.