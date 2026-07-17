Συμφώνησε και υπογράφει το νέο συμβόλαιο με γερή αύξηση ο Σόμποσλαϊ

Η Λίβερπουλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκέφτεται να παραχωρήσει τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και μάλιστα θέλει να τον κρατήσει για αρκετά ακόμη χρόνια στο «Ανφιλντ».

Ο 25χρονος Ούγγρος διεθνής μέσος είναι στα πλάνα της διοίκησης της πρωταθλήτριας Αγγλίας και για τα επόμενα χρόνια και ήδη έχουν ολοκληρώσει με τον μάνατζερ του τις συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου για τρία επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2031.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «TEAMtalk» η ομάδα του λιμανιού αποδέχτηκε τους όρους του Σόμποσλαϊ, που ζητούσε αποδοχές 300 χιλιάδων ευρώ την εβδομάδα, και τις επόμενες ημέρες θα βάλει την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο του με τους «κόκκινους».

AΠΕ - ΜΠΕ