Προπονητής του Μαέ ένας πρώην θρύλος της Αργεντινής!

Χωρίς επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη θητεία του Ερνάν Κρέσπο στο Campeonato Brasileiro και στον πάγκο της Σάο Πάολο, καθώς ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάρτιο η απόλυση του. Ο θρυλικός Αργεντινός παλαίμαχος επιθετικός και τα τελευταία χρόνια προπονητής, βρήκε νέα ομάδα στο μεξικάνικο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα ο 49χρονος προπονητής συμφώνησε να καθήσει στον πάγκο της Ατλας, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και σήμερα ή αύριο αναμένεται ν' ανακοινωθεί η πρόσληψη του από την ομάδα της Γουαδαλαχάρα.