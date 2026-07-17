Χωρίς εκπλήξεις η ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας

Χωρίς εκπλήξεις… παραδόθηκε η ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας.

Η τεχνική ηγεσία των πρασίνων δεν απέκλεισε κάποιον ποδοσφαιριστή κι έτσι εγγράφηκαν όλοι για τις δύο μάχες του 2ου προκριματικού κόντρα στη Καϊράτ (22 & 29 Ιουλίου).

Έτσι και οι τρεις νεοαποκτηθέντες, Κακουλλής-Μοντνόρ-Νεγκό, βρίσκονται στην διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ. Οι πρώτοι δύο πήραν ήδη λεπτά συμμετοχής στα φιλικά, ενώ ο τελευταίος της… παρέας θα συστηθεί στον κόσμο του «τριφυλλιού» σε επίσημο παιχνίδι.

Δεν βρίσκεται στο 100%, ωστόσο κάνει αγώνα δρόμου. Μάλιστα, ενδέχεται να αγωνιστεί νωρίτερα από το αναμενόμενο, λόγω του μικροτραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Οντουμπάντζο (αισθάνθηκε σφίξιμο στο φιλικό με τον Παναιτωλικό και αντικαταστάθηκε).