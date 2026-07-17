Δεν είναι μόνο το... τρόπαιο: Το απίθανο ποσό που θα βάλει στα ταμεία της η παγκόσμια πρωταθλήτρια

Η Ισπανία και η Αργεντινή συγκρούονται το βράδυ της Κυριακής (19/07) στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με έπαθλο όχι μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά και ένα τεράστιο χρηματικό μπόνους από τη FIFA.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό έχει πλέον ξεκινήσει, με τις δύο φιναλίστ να ετοιμάζονται να μονομαχήσουν στη Νέα Υόρκη για την κορυφή του κόσμου. Η «Aλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι επιδιώκει να διατηρήσει τα σκήπτρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, ενώ η «φούρια ρόχα» στοχεύει στην κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ της ιστορίας της, μετά τον θρίαμβο του 2010.

Πέρα όμως από τη δόξα και το τρόπαιο, η νικήτρια του μεγάλου τελικού θα βάλει στα ταμεία της και ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό έπαθλο, το οποίο προσφέρει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της «Athletic», η FIFA προχώρησε σε σημαντική αύξηση των χρηματικών επάθλων του Μουντιάλ. Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στις συμμετέχουσες ομοσπονδίες ανέρχεται πλέον στα 489 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 50% σε σχέση με τη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ, όπου κατέκτησε η Αργεντινή.

Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια θα ενισχύσει τα ταμεία της με 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα λάβει 24,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η ομάδα που θα τερματίσει στην τρίτη θέση θα εισπράξει 21,5 εκατομμύρια ευρώ, με την τέταρτη της διοργάνωσης να εξασφαλίζει χρηματικό έπαθλο 20 εκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζουμε πως τα ξημερώματα της Κυριακής (00:00), η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία για να αναδειχθεί η τρίτη καλύτερη ομάδα στον κόσμο.

athletiko.gr