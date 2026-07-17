Αποχαιρέτησε τον κάπτεν της η ΑΕΛ

Παρελθόν και επίσημα από την ΑΕΛ ο Αντρέας Μακρής.

Ο Κύπριος επιθετικός δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Λεμεσού η οποία με τη σειρά της τον αποχαιρετά με την πιο κάτω συγκινητική ανάρτηση.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση, κοινή συναινέσει, της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αντρέα Μακρή.

Ο Αντρέας υπηρέτησε την ΑΕΛ με αφοσίωση, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, αποτελώντας έναν από τους ποδοσφαιριστές που τίμησαν με συνέπεια και περηφάνια τη γαλαζοκίτρινη φανέλα. Ως ένας εκ των αρχηγών της ομάδας μας, υπήρξε σημείο αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, εκπροσωπώντας διαχρονικά την Αθλητική Ένωση Λεμεσού με αξιοπρέπεια, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Η αγωνιστική του προσφορά υπήρξε καθοριστική. Με περισσότερες από 100 επίσημες συμμετοχές με το έμβλημα της ΑΕΛ στο στήθος, συνέβαλε τα μέγιστα σε δύσκολες και απαιτητικές περιόδους για την ομάδα μας, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο του εαυτό και αποτελώντας παράδειγμα μαχητικότητας, συνέπειας και αφοσίωσης. Παράλληλα, είχε την τιμή να πανηγυρίσει με την ΑΕΛ την κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου το 2019, προσθέτοντας το όνομα του στις επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του Σωματείου μας.

Πέραν όμως από την αγωνιστική του αξία, ο Αντρέας ξεχώρισε για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του. Ο σεβασμός προς το άθλημα, τους αντιπάλους, τους συμπαίκτες και τους διαιτητές, καθώς και η υποδειγματική του συμπεριφορά, αναγνωρίστηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο, όταν η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του απένειμε το ειδικό βραβείο «Δίκαιος Αρχηγός» για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025. Η διάκριση αυτή, η οποία απονεμήθηκε κατόπιν ψήφου των διαιτητών, αποτελεί την ύψιστη επιβεβαίωση του ήθους, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού που χαρακτήριζαν διαχρονικά την παρουσία του στα κυπριακά γήπεδα.

Η παρουσία και η προσφορά του στην ΑΕΛ αφήνουν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του Σωματείου. Πάνω απ’ όλα, όμως, αποχωρεί έχοντας κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί του και όλων όσοι είχαν την τύχη να τον παρακολουθήσουν να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας μας.

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον Αντρέα Μακρή για όλα όσα προσέφερε στην ΑΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής και προσωπικής του πορείας.

Αντρέα, σε ευχαριστούμε για όλα».