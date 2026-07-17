Ρονάλντο: «Κριστιάνο και Νεϊμάρ πλέον κατάλαβαν πως δεν μπορούν στο επίπεδο του Μουντιάλ»

Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σαρξ ασθενής… Κάπως έτσι περιέγραψε ο Ρονάλντο, το «φαινόμενο», την παρουσία του Κριστιάνο και του Νεϊμάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ηλικία για τον Πορτογάλο και οι τραυματισμοί για τον Βραζιλιάνο δεν τους επιτρέπουν πλέον να θυμίζουν τον παλιό καλό εαυτό τους.

«Συνήθως το σώμα σου είναι αυτό που σου υποδηλώνει ότι δεν μπορείς πλέον να αντέξεις στον ίδιο ρυθμό. Πιστεύω πως πλέον το αντιλήφθηκαν και ο Κριστιάνο και ο Νεϊμάρ. Αυτή τη μάχη με το ίδιο σου το σώμα είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Ο Κριστιάνο είχε μια πολύ μακρά καριέρα, μπορεί να έχει ακόμη το επίπεδο για να παίζει στη Σαουδική Αραβία, αλλά το Μουντιάλ είναι άλλο επίπεδο. Θα κατάλαβε κι ο ίδιος ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλότερος. Παρά το πάθος, την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την επιθυμία να παίζεις για πάντα, το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει πια. Είναι στο χέρι σου να αποφασίσεις πότε θα σταματήσεις. Εγώ γι’ αυτό δεν παίζω πλέον ούτε για πλάκα. Γιατί το σώμα μου δεν μπορεί να ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ποδοσφαιρικά το μυαλό μου», ανέφερε ο Ρονάλντο.

sport-fm.gr