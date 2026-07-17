Στο προσκήνιο της μεταγραφικής επικαιρότητας βρίσκεται η περίπτωση του Αντρέα Μαυρουδή.

Πρόκειται για 18χρονο μεσοεπιθετικό, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την Ομόνοια, ωστόσο ανήκει στη Νέα Σαλαμίνα. Την περίοδο 2025-26 αγωνιζόταν στην Πάφο με τη μορφή δανεισμού, όμως φαίνεται πως έστρεψε τα βλέμματα του «τριφυλλιού» επάνω του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των ερυθρολεύκων, Γιώργος Μιχαήλ, παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και μεταξύ αποκάλυψε το ενδιαφέρον όμως οι επαφές ναυάγησαν λόγω διαφωνιών.

Το σχετικό απόσπασμα: «Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι διαφορετικό να υπάρχουν πληροφορίες και διαφορετικό να υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε επαφές με την Ομόνοια για τον Μαυρουδή. Είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Στο παρελθόν είχε υπήρχε μία προσέγγιση από την Ομόνοια, όμως στη συνέχεια άλλαξε στάση λόγω κάποιων δικών μας απαιτήσεων, όπως το ποσοστό μεταπώλησης, και το ενδιαφέρον δεν προχώρησε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας δίαυλος επικοινωνίας με την Ομόνοια και όσα έχουν γραφτεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».