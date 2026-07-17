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Ξεκάθαρη η Ατλέτικο για Άλβαρες: «Δεν τον πουλάμε-Όποιος τον θέλει, ας δώσει 500 εκατ. ευρώ!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξεκάθαρη η Ατλέτικο για Άλβαρες: «Δεν τον πουλάμε-Όποιος τον θέλει, ας δώσει 500 εκατ. ευρώ!»

Ο εκτελεστικός διευθυντής των «ροχιμπλάνκος» έκοψε την όρεξη στην Μπαρτσελόνα

Καμία διάθεση να πουλήσει τον Χουλιάν Άλβαρες δεν έχει η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής των «ροχιμπλάνκος» έκοψε την όρεξη στην Μπαρτσελόνα, την Άρσεναλ και κάθε άλλον τυχόν ενδιαφερόμενο τονίζοντας πως όποιος θέλει να αποκτήσει τον Αργεντινό φορ, θα πρέπει να καταβάλει την απλησίαστη ρήτρα των 500 εκατ. ευρώ, που προβλέπεται στο συμβόλαιό του.

«Θέλουμε ο Χουλιάν Άλβαρες να είναι ο επιθετικός μας. Ο Λαπόρτα (σ.σ. πρόεδρος Μπαρτσελόνα) είπε πως η πρόταση που μας έκανε δεν θα ισχύει αιώνια, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη: Δεν αποδεχόμαστε τα 100 εκατ. ευρώ της Μπαρτσελόνα, δεν θα αποδεχτούμε 150 εκατ., ούτε 200 εκατ. Ο παίκτης έχει ρήτρα», ανέφερε.

O 26χρονος άσος, που έχει συμβόλαιο ως το 2030, είχε φέτος 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 εμφανίσεις με την Ατλέτικο.

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