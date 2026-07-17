Ο απολογισμός του ΚΟΑ: «Μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια όλο τον κόσμο»

Στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνάς Μιχαηλίδου και της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέας Παπαέλληνα πραγματοποιήθηκε η απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για την περίοδο «Φεβρουάριος 2024-Ιούλιος 2026», την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΚΟΑ.

Στον απολογισμό παρέστησαν επίσης οι βουλευτές Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Σωτήρης Ιωάννου, οι πρώην Πρόεδροι του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης, Πάμπος Στυλιανού, ο Διευθυντής της Γραμματείας του ΑΣΑΕΦ, Συνταγματάρχης Χρήστος Πιερής, ο Πρόεδρος του ΑΣΥΑ Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πρόεδροι Ομοσπονδιών και άλλοι εκπρόσωποι αθλητικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια του απολογισμού προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα από τον Ολυμπιονίκη μας Παύλο Κοντίδη και την Παραολυμπιονίκη μας Καρολίνα Πελενδρίτου, με τους πρωταθλητές μας να ευχαριστούν τον ΚΟΑ και την Πολιτεία για την αμέριστη στήριξη προς τους αθλητές και τις αθλήτριές μας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για το έργο που επιτελέστηκε αυτά τα 2.5 χρόνια και σημείωσε: «Για την Κυβέρνησή μας η προσέγγιση όσον αφορά στα θέματα αθλητισμού συνοψίζεται στο ότι είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας μας και για τα παιδιά μας. Με απόφαση της Κυβέρνησης και σε συνεργασία με τον ΚΟΑ όλοι οι αθλητές που προκρίνονται στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες εξασφαλίζουν συμμετοχή στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης, ενώ παράλληλα έχουμε εξισώσει όλα τα ωφελήματα σε αρτιμελείς και με αρτιμελείς». Αναφέρθηκε, δε, στη «μεγάλη επένδυση στο Σπύρος Κυπριανού για την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ».

Τον απολογισμό του Δ.Σ. του ΚΟΑ χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου: «Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού συνιστά, διαχρονικά, τον Ανώτατο Αθλητικό Φορέα της Κύπρου, λειτουργώντας ως ο επίσημος βραχίονας υλοποίησης της σχετικής πολιτικής της κυβέρνησης. Αναπτύξαμε μια στενή, παραγωγική και διαφανή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Εργαστήκαμε με προσήλωση και ξεκάθαρο προσανατολισμό, έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την πλήρη υλοποίηση της κυβερνητικής στρατηγικής για ένα αθλητικό οικοσύστημα σύγχρονο, ασφαλές και προσβάσιμο σε όλους».

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου σημείωσε πως «δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς τη συμβολή και τη συνεργασία του Προσωπικού του Οργανισμού» και πρόσθεσε: «Κάθε ευρώ που δαπανάται για τον αθλητισμό είναι επένδυση για τη νεολαία, είναι επένδυση για το αύριο του τόπου και πρέπει συνεχώς να αυξάνουμε τους προϋπολογισμούς για τις υποδομές. Τελείωσε μία διαδρομή 2.5 χρόνων, νομίζω ότι κάτι καταφέραμε, μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια όλο τον κόσμο. Για την ακεραιότητα, την εντιμότητα και το ήθος μας όλο το Δ.Σ. νιώθουμε περήφανοι».

Η Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Κάλλη Χατηζιωσήφ τόνισε: «Εμείς, με αποφασιστικότητα, χωρίς θεσμική ανασφάλεια, τολμώ να πω ότι τολμήσαμε. Τολμήσαμε να λάβουμε ιστορικές αποφάσεις. Όχι με κριτήριο την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα. Οι αποφάσεις αφορούσαν το μέλλον του ΚΟΑ και κατ’ επέκταση την πρόοδο του αθλητισμού στη βάση πάντα ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού και μιας ξεκάθαρης και χωρίς αμφισβήτηση αθλητοκεντρικής πολιτικής».

«Ο απολογισμός δεν αποτυπώνει μόνο τις αποφάσεις ενός Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτυπώνει και την καθημερινή, συχνά αθόρυβη, εργασία των λειτουργών του Οργανισμού, οι οποίοι κλήθηκαν να μετατρέψουν τον σχεδιασμό σε πράξη. Ως προϊστάμενος της υπηρεσίας, αισθάνομαι υπερήφανος για το προσωπικό του ΚΟΑ, το οποίο ανταποκρίθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα με επαγγελματισμό, προθυμία και υψηλό αίσθημα ευθύνης», σημείωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού.

Στο βίντεο του απολογισμού που προβλήθηκε, ο Οργανισμός στάθηκε σε τρεις τομείς: επένδυση στον αθλητή, επένδυση στις υποδομές, επένδυση στο μέλλον. Ως αθλητοκεντρικός Οργανισμός, ο ΚΟΑ έδωσε έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών για τους αθλητές, αυξάνοντας τις χορηγίες τους κατά 57% σε σχέση με το 2022, καθώς επίσης τις χορηγίες προς τις Ομοσπονδίες κατά 36% και προς τα Σωματεία κατά 23%. Για τις υποδομές δαπανήθηκαν 25 εκατ. ευρώ για 53 έργα παγκύπρια, με την αναβάθμιση του «Σπύρος Κυπριανού» για τις ανάγκες του Ευρωμπάσκετ 2025 σε πρώτο πλάνο. Αναφορικά με την επένδυση στο μέλλον, δόθηκε έμφαση στη δημιουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Αθλητισμού και του Αθλητικού Ινστιτούτου Κύπρου, καθώς και στη νέα Οργανωτική Δομή του ΚΟΑ.