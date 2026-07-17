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Πιέζει για να φύγει ο Ολίσε από την Μπάγερν με προορισμό τη Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πιέζει για να φύγει ο Ολίσε από την Μπάγερν με προορισμό τη Ρεάλ

Έτοιμος ο Πέρεθ να... τινάξει την μπάνκα στον αέρα!

Ο Μάικλ Ολίσε θέλει να αποχωρήσει από την Μπάγερν και να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, όπως αναφέρει η έγκυρη Equipe, ο Γάλλος σούπερ σταρ επικοινωνεί την επιθυμία του στο προσωπικό του περιβάλλον.

Η Μπάγερν ασφαλώς γνωρίζει τη στάση του Ολίσε και ο συμπαίκτης του στην εθνική Γαλλίας, αλλά και στους Βαυαρούς, Νταγιότ Ουπεμακανό, φαίνεται πως κάνει προσπάθεια να τον μεταπείσει.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός πάντως, φαίνεται πως θέλει να γίνει συμπαίκτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ. Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει οι Μαδριλένοι να φτάσουν σε ένα mega deal με την Μπάγερν, καθώς ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Βαυαρούς και η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 150.000.000 ευρώ.

Συν τοις άλλοις, προέρχεται από μία σπουδαία σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν, ενώ έχει κάνει κι ένα σπουδαίο τουρνουά στο φετινό Μουντιάλ με 5 ασίστ.

sport24.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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