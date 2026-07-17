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Πρωταθλήτρια κόσμου η... Ατλέτικο

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρωταθλήτρια κόσμου η... Ατλέτικο

Εννιά συμπαίκτες θα βρεθούν στον τελικό του Μουντιάλ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «πρωταθλήτρια κόσμου», δεδομένου ότι είναι η ομάδα με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (19/7, 22:00), όπως συνέβη και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις!

Έξι Αργεντινοί έπαιξαν για τους «ροχιμπλάνκος» κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 και συγκεκριμένα, οι Χουλιάν Άλβαρεζ, Τιάγκο Αλμάντα, Ναουέλ Μολίνα, Χουάν Μούσο, Τζουλιάνο Σιμεόνε (σ.σ. υιός του προπονητή) και Νίκο Γκονζάλες, ως «δανεικός» από την Γιουβέντους.

Παράλληλα, στις τάξεις των Μαδριλένων υπήρχαν και οι τρεις Ισπανοί. Οι Άλεξ Μπαένα, Μάρκος Γιορέντε και Μαρκ Πουμπίλ, ενώ ο αμυντικός, Αλεχάντρο Γκριμάλντο υπέγραψε στις 30 Ιουνίου, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατά συνέπεια, στον τελικό του Μουντιάλ 2026, θα υπάρχουν εννέα παίκτες με συμβόλαιο στην Ατλέτικο Μαδρίτης, τόσο στο γήπεδο, όσο και στους δύο πάγκους.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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