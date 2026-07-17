Λοΐς Ντιονί ο εκλεκτός επιθετικός της Ομόνοιας!

Και το όνομα το όνομα αυτού, Λοΐς Ντιονί!

Η Ομόνοια βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον εκλεκτό επιθετικό! Πρόκειται για τον 33χρονο Γάλλο ο οποίος τα βρήκε σε όλα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Μπορντό και το επαγγελματικό του ντεμπούτο σημειώθηκε με τη Ναντ. Αγωνίστηκε σε ομάδες της Γαλλίας, ενώ διαθέτει και εμπειρίες από την Αγγλία. Τα τελευταία χρόνια ήταν στην Τουρκία και η Μανίσα ήταν ο τελευταίος του σταθμός (38 συμμετοχές, 22 γκολ!).

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο παίκτης βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για τα διαδικαστικά, γι' αυτό και δεν αποκλείεται να προκύψουν εξελίξεις εντός της ημέρας.