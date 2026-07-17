Δακτυλίδια για τους πρωταθλητές κόσμου

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7-22:00) στο Νιου Τζέρσεϊ και εκτός από το εμβληματικό τρόπαιο και τα χρυσά μετάλλια, για πρώτη φορά στην ιστορία, η παγκόσμια ομοσπονδία θα απονείμει δαχτυλίδια στους παγκόσμιους πρωταθλητές, όπως γίνεται παραδοσιακά στο NBA.

Θα κατασκευαστούν μόνο 30 δαχτυλίδια για παίκτες και 1996 βγουν προς πώληση ως επίσημα αδειοδοτημένο εμπόρευμα, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketing registrado.

Όσον αφορά το σχέδιο, η μία πλευρά θα απεικονίζει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA και η άλλη θα είναι προσαρμοσμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας. Κάθε κομμάτι θα είναι αριθμημένο, και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.