Τα πήρε όλα και έφυγε ο Παφιακός!

Την κατάκτηση του κυπέλλου και ταυτόχρονα του νταμπλ πανηγυρίζει από το βράδυ της Παρασκευής (03/04/26), ο Παφιακός που επικράτησε στον τελικό με 3-2 σετ της Ομόνοιας, σε αγώνα που έγινε στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη».

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στο τάι μπρέικ, με τις δύο ομάδες να δίνουν τα πάντα για το τρόπαιο, η παφιακή ομάδα κατάφερε να φτάσει στη νίκη και να ολοκληρώσει τη χρονιά με… διπλή επιτυχία, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αυτό ήταν το έκτο κύπελλο στην ιστορία του Παφιακού, που είχε κατακτήσει και πέρσι το νταμπλ.

Τα σετ: 26-28, 25-22, 22-25, 25-22, 18-16