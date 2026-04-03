Παφιακός - Ομόνοια με έπαθλο το κύπελλο

Ο Παφιακός και η Ομόνοια πιστοποίησαν την ανωτερότητά τους απέναντι σε ΑΕ Καραβά-Λάμπουσα και Ανόρθωση και απόψε (20:00) στην αίθουσα «Αφροδίτη» θα διεκδικήσουν το Allwyn κύπελλο Α΄ Κατηγορίας «Ανδρέας Σταύρου». Είναι μια μάχη πάντως χωρίς προγνωστικά και αυτό φάνηκε και στους τελικούς του πρωταθλήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι πράσινοι ελπίζουν στο 11ο τους τρόπαιο στον εν λόγω θεσμό, ενώ την ίδια ώρα ο Παφιακός θέλει μετά το πρωτάθλημα, να κατακτήσουν και το κύπελλο, το οποίο θα είναι το έκτο του και δεύτερο διαδοχικό.

Τυπικά γηπεδούχος είναι ο Παφιακός και οι οπαδοί του θα καταλάβουν τις κερκίδες των επισήμων. Οι φίλοι της Ομόνοιας θα καταλάβουν την απέναντι εξέδρα και η κάθε ομάδα εξασφάλισε από 300 εισιτήρια.