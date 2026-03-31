Πήρε τη νίκη η Ομόνοια επί της Ανόρθωσης και έκλεισε θέση στον τελικό

Άνοιξε η… αυλαία του Final Four του 51ου Allwyn κυπέλλου Α’ Κατηγορίας Ανδρών «Ανδρέας Σταύρου», όπου στον πρώτο ημιτελικό η Ομόνοια πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της 3ης Απριλίου, καθώς επικράτησε 3-0 σετ της Ανόρθωσης.

Οι πράσινοι θα κυνηγήσουν το 11ο τους κύπελλο σε τρία βράδια. Υπενθυμίζουμε πως στον δεύτερο ημιτελικό, την Τετάρτη 1η Απριλίου (20:00) θα αγωνιστούν Παφιακός-ΑΕ Καραβά-Λάμπουσα, οι οποίες θα διεκδικήσουν το μοναδικό εισιτήριο που εκκρεμεί για τον τελικό.