H ΑΕΛ έσπασε το αήττητο της Ολυμπιάδας και πάνε σε νέο τελικό!

Η Robo Markets ΑΕΛ έμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου, κερδίζοντας την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ με 3-2 σετ στο Αθλητικό Κέντρο «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» και μειώνοντας τη σειρά των Τελικών σε 2-1 στις νίκες.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και διήρκησε 123 λεπτά, με την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Το παιχνίδι κρίθηκε στο τάι-μπρέικ, όπου η ΑΕΛ επικράτησε 15-11 και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη μπροστά στον κόσμο της.

Σετ: 26-24, 17-25, 25-21, 22-25, 15-11

Ο επόμενος Τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 18:00 στην Αίθουσα «ΝΕΑΠΟΛΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ».

Πήρε την τρίτη θέση η LEMESOS VOLLEYBALL

Η LEMESOS VOLLEYBALL κατέκτησε την 3η θέση του πρωταθλήματος, αφού την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 κέρδισε τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ με 3-0 σετ μέσα στην «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΕΝΑ».

Ο αγώνας διήρκησε 75 λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν ανταγωνιστικό παιχνίδι, ιδιαίτερα στα δύο πρώτα σετ. Η LEMESOS VOLLEYBALL κατάφερε να πάρει τη νίκη με 25-21, 25-19, 25-22 και να εξασφαλίσει την 3η θέση της σεζόν 2025-2026, ενώ ο ΑΠΟΛΛΩΝ τερμάτισε στην 4η θέση.

Οι δύο ομάδες πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Allwyn Κύπελλο, όπου θα συναντηθούν στους προημιτελικούς.

Σετ: 25-21, 25-19, 25-22