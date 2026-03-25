H ΑΕΛ έσπασε το αήττητο της Ολυμπιάδας και πάνε σε νέο τελικό!

Συνεχίζεται η αγωνία για την πρωταθλήτρια στην πετόσφαιρα γυναικών, ξεκαθάρισε η τρίτη θέση

Η Robo Markets ΑΕΛ έμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου, κερδίζοντας την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ με 3-2 σετ στο Αθλητικό Κέντρο «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» και μειώνοντας τη σειρά των Τελικών σε 2-1 στις νίκες.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και διήρκησε 123 λεπτά, με την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Το παιχνίδι κρίθηκε στο τάι-μπρέικ, όπου η ΑΕΛ επικράτησε 15-11 και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη μπροστά στον κόσμο της.

Σετ: 26-24, 17-25, 25-21, 22-25, 15-11

Ο επόμενος Τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 18:00 στην Αίθουσα «ΝΕΑΠΟΛΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ».

 

Πήρε την τρίτη θέση η LEMESOS VOLLEYBALL 

Η LEMESOS VOLLEYBALL κατέκτησε την 3η θέση του πρωταθλήματος, αφού την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 κέρδισε τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ με 3-0 σετ μέσα στην «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΕΝΑ».

Ο αγώνας διήρκησε 75 λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν ανταγωνιστικό παιχνίδι, ιδιαίτερα στα δύο πρώτα σετ. Η LEMESOS VOLLEYBALL κατάφερε να πάρει τη νίκη με 25-21, 25-19, 25-22 και να εξασφαλίσει την 3η θέση της σεζόν 2025-2026, ενώ ο ΑΠΟΛΛΩΝ τερμάτισε στην 4η θέση.

Οι δύο ομάδες πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Allwyn Κύπελλο, όπου θα συναντηθούν στους προημιτελικούς.

Σετ: 25-21, 25-19, 25-22

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη