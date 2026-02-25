ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποχρεούται να αλλάξει πρόσωπο ο Ολυμπιακός

Χάλια εμφανίσεις, κακά αποτελέσματα τον τελευταίο μήνα

Ο Ολυμπιακός στα τελευταία πέντε παιχνίδια του, μετράει μόλις μία νίκη με την ήδη παραδομένη εδώ και καιρό ΕΝΠ(0-2), μία λευκή ισοπαλία με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου(0-0), ενώ έχει τρεις ήττες από Ακρίτα(1-3), ΑΠΟΕΛ(0-2) και Απόλλων(3-1).

Ο Γιώργος Κωστής, ο οποίος πήρε ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσει να αποτελεί προπονητής της ομάδας από την διοίκηση, θα πρέπει να ενώσει τα κομμάτια του παζλ, έτσι ώστε να καταφέρει να βρίσκεται και του χρόνου στα «μεγάλα σαλόνια» η ομάδα του Τακτακαλά.

Τα τρία επόμενα παιχνίδια πριν τα πλέι οφ είναι κομβικής σημμασίας για τον Ολυμπιακό, ξεκινώντας από το παιχνίδι της Κυριακής(1/3/2026) στις 17:00 ενάντια στην ΑΕΚ στη Λάρνακα. Έπειτα θα υποδεχθεί τον Εθνικό στο ΓΣΠ, ενώ στο τελευταίο του ματς πριν τα μπαράζ θα παραμείνει στην πρωτεύουσα και το ΓΣΠ αυτή τη φορά σαν φιλοξενούμενος ενάντια στην Ομόνοια.

Α. Π.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

