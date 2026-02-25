Θετικό το πρώτο δείγμα Καμορανέζι

Ο Μάουρο Καμορανέζι οδήγησε την Ανόρθωση σε μία νίκη και δύο ισοπαλίες στους πρώτους του τρεις αγώνες στον πάγκο της ομάδας. Η «Κυρία» πήρε σπουδαίο διπλό στο στάδιο «Αλφαμέγα» κόντρα στον Άρη στο ντεμπούτο του Ιταλού. Στη συνέχεια εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Ε.Ν.Ύψωνα εντός και 0-0 με την Πάφο εκτός. Ο απολογισμός, πέντε βαθμοί με την ομάδα αήττητη.

Αν αναλογιστεί επίσης κανείς το μέγεθος των αντιπάλων στους αγώνες στη Λεμεσό και την Πάφο, τότε ναι, ο Καμορανέζι έχει πολύ καλό πρόσημο στο ξεκίνημά του. Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα στη βαθμολογία δεν άλλαξαν δραματικά. Η Ανόρθωση βρίσκεται στη 10η θέση με 25 βαθμούς, απέχοντας δύο μόλις βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη. Γενικά οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές στο κάτω διάζωμα, συνεπώς χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να απομακρυνθεί η Ανόρθωση από εκεί.

Ευκαιρία η ΕΝΠ

Η Ανόρθωση υποδέχεται στη συνέχεια την ΕΝΠ. Αυτό το παιχνίδι τής δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες περιμένοντας παράλληλα τυχόν απώλειες των ομάδων που βρίσκονται στην ίδια περίπου κατάσταση με αυτήν.