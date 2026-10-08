Συναντήθηκαν ΚΟΠΕ και ΚΟΑ: «Προσπάθεια για πρακτική και αμοιβαία αποδεκτή λύση»

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής αναφορικά με τη χρήση του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού», η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης επιθυμεί να ενημερώσει μέσω ανακοίνωσης ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναλυτικά: Η ΚΟΠΕ αναγνωρίζει τον θεσμικό ρόλο και την ευθύνη του ΚΟΑ ως αρμόδιου φορέα για τη διαχείριση του «Σπύρος Κυπριανού» και εκφράζει τη στήριξή της στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διαχείριση ενός ιδιαίτερα σύνθετου ζητήματος, με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προβληματισμοί που έχουν προκύψει, καθώς και οι ανάγκες όλων των ομάδων που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση μιας πρακτικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

Η ΚΟΠΕ θεωρεί ότι μέσα από τον διάλογο, τη συνεργασία και την καλή διάθεση όλων των εμπλεκομένων μπορεί να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση προς όφελος του αθλητισμού και της Κύπρου.

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΚΟΑ και όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να συμβάλει εποικοδομητικά στην οριστική διευθέτηση του θέματος.