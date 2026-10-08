Ο Ινφαντίνο υποσχέθηκε περισσότερους πόρους για την Αφρική

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υποσχέθηκε πρόσθετους πόρους για την Αφρική απευθυνόμενος στους προέδρους των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σε συνέδριο στο Πράσινο Ακρωτήρι την Πέμπτη – μια σπάνια δημόσια ομιλία μετά την κατάρρευση, τον Ιούλιο, της προσπάθειάς του να πωλήσει μερίδιο σε διοργανώσεις της FIFA.

Ο Ινφαντίνο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιό του, το οποίο περιλάμβανε την πώληση μεριδίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τις έντονες αντιδράσεις κυρίως ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών εθνών, πολλά εκ των οποίων έχουν αποσύρει τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Στο συνέδριο επρόκειτο να παρευρεθούν οι πρόεδροι και των 54 ομοσπονδιών-μελών της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF). Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό συμπόσιο στρατηγικής για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο προσέφερε στον ελβετο-ιταλικής καταγωγής Ινφαντίνο την ευκαιρία να απευθυνθεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκλεκτόρων ενόψει των εκλογών της FIFA το επόμενο έτος.

Υπενθύμισε στους προέδρους της CAF τη χρηματοδοτική συμβολή της FIFA στο αφρικανικό ποδόσφαιρο από την εποχή της εκλογής του, το 2016. «Ως πρόεδρος της FIFA, είμαι περήφανος που συνέβαλα μαζί σας, έστω και λίγο, σε αυτή την επανάσταση (στο αφρικανικό ποδόσφαιρο) κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας», δήλωσε ο Ινφαντίνο. «Μέσω του προγράμματος FIFA Forward, έχουμε επενδύσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια στην Αφρική μέσα σε δέκα χρόνια, υλοποιώντας 124 διαφορετικά έργα και πολλές άλλες δράσεις».

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στην αποτυχημένη προσπάθεια πώλησης μεριδίου σε διοργανώσεις της FIFA, ο Ινφαντίνο μίλησε για την επιθυμία του να διεξαχθεί ανοιχτός διάλογος σχετικά με τα ζητήματα διαφωνίας. «Όταν διανύεις μια πορεία, μερικές φορές προκύπτουν προβληματισμοί», είπε. «Όταν προκύπτουν, οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά εμάς στη FIFA, τους αντιμετωπίζουμε πάντα με πνεύμα διαλόγου και με ανοιχτές αγκάλες, ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό πνεύμα. Μπορούμε πάντα να γίνουμε καλύτεροι και να πετύχουμε περισσότερα».

Επανέλαβε τη στήριξή του προς την Αφρική και διαβεβαίωσε ότι η FIFA θα συνεχίσει να επενδύει στην ήπειρο. «Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρό σας θα συνεχίσει να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται, προσφέροντάς σας περισσότερες ευκαιρίες. Η συμμετοχή δέκα χωρών στο (τελευταίο) Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε επιτυχία για ολόκληρη την ήπειρο», δήλωσε.

«Πρέπει να συνεχίσουμε μαζί σε αυτή την πορεία, διότι εναπόκειται σε εσάς, ως CAF, να μας πείτε τι επιθυμείτε. Πώς μπορούμε να σας κάνουμε ισχυρότερους και καλύτερους. Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τους πόρους και τις αυξήσεις (στη χρηματοδότηση) που είναι απαραίτητες για να ανεβάσουμε το αφρικανικό ποδόσφαιρο στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».

ΑΠΕ - ΜΠΕ