ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαλλάχθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή της Euroleague για το συμβάν στην Μπολόνια ο Μπαρτζώκας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού για όσα συνέβησαν μετά το ματς με τη Βίρτους

Στην απαλλαγή του Γιώργου Μπαρτζώκα προχώρησε ο Αθλητικός Δικαστής της Ευρωλίγκας, μετά την καταγγελία που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στη διοργανώτρια αρχή για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βίρτους στην Μπολόνια, την προηγούμενη Πέμπτη (01/10).

Ο Αθλητικός Δικαστής της EuroLeague απάλλαξε τον Έλληνα τεχνικό του Ολυμπιακού από κάθε κατηγορία, καθώς το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας. Αντιθέτως, από τα διαθέσιμα πλάνα προκύπτει πως οι παίκτες της ιταλικής ομάδας ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως υπέρ του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέθεσε η ίδια η Βίρτους Μπολόνια, καθώς δεν είχε να του προσάψει κάτι για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο ίδιος ο Μπαρτζώκας, μιλώντας στη Media Day των Πειραιωτών, αναφέρθηκε στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μετά το νικητήριο καλάθι του Καρ. Το τρίποντο του Αμερικανού έδωσε στη Βίρτους τη νίκη με 96-94.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποχή ήταν μεγάλη και έγινε πιο έντονη η... δίψα για δράση - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς... συζήτηση η πρώτη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Τσεφέριν παραμένει στην UEFA και διεκδικεί νέα θητεία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Αναβλήθηκε το Ατρόμητος-ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Έτοιμη για τον νέο μαραθώνιο η Ομόνοια - Αποστολή χωρίς Οντουμπάντζο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τέλος στην ακρόαση στο CAS για το Σενεγάλη-Μαρόκο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν υπάρχουν εύκολα ματς - Αδύνατο να πούμε πως θα είναι το κάθε παιχνίδι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απαλλάχθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή της Euroleague για το συμβάν στην Μπολόνια ο Μπαρτζώκας

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέα ανάρτηση από τον Μέσι: «Από τα βάθη της καρδιάς μου...»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Συναντήθηκαν ΚΟΠΕ και ΚΟΑ: «Προσπάθεια για πρακτική και αμοιβαία αποδεκτή λύση»

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Τσάκα για το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσίρειο: «Τα προβλήματα διορθώνονται», λέει ο ΓΣΟ – Τι απαντά στον ΕΟΑ για τις επικίνδυνες κερκίδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο υποσχέθηκε περισσότερους πόρους για την Αφρική

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο ένας ή… κανένας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από 24 έως 27 Ιουνίου το Ράλι Ακρόπολις του 2027

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη