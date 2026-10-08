Απαλλάχθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή της Euroleague για το συμβάν στην Μπολόνια ο Μπαρτζώκας

Στην απαλλαγή του Γιώργου Μπαρτζώκα προχώρησε ο Αθλητικός Δικαστής της Ευρωλίγκας, μετά την καταγγελία που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στη διοργανώτρια αρχή για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βίρτους στην Μπολόνια, την προηγούμενη Πέμπτη (01/10).

Ο Αθλητικός Δικαστής της EuroLeague απάλλαξε τον Έλληνα τεχνικό του Ολυμπιακού από κάθε κατηγορία, καθώς το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας. Αντιθέτως, από τα διαθέσιμα πλάνα προκύπτει πως οι παίκτες της ιταλικής ομάδας ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως υπέρ του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέθεσε η ίδια η Βίρτους Μπολόνια, καθώς δεν είχε να του προσάψει κάτι για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο ίδιος ο Μπαρτζώκας, μιλώντας στη Media Day των Πειραιωτών, αναφέρθηκε στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μετά το νικητήριο καλάθι του Καρ. Το τρίποντο του Αμερικανού έδωσε στη Βίρτους τη νίκη με 96-94.

sport-fm.gr